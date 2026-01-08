Hindustan Hindi News
लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक से बनने जा रही 6 लेन एलीवेटेड रोड, लाखों का सफर और आसान

लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक से बनने जा रही 6 लेन एलीवेटेड रोड, लाखों का सफर और आसान

संक्षेप:

लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक से 6 लेन एलीवेटेड रोड फरवरी से बनने जा रही है। दो चरणों में होने वाले निर्माण कार्य के पहले चरण में पॉलीटेक्निक से अयोध्या रोड पर रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किमी तक की रोड बनाई जाएगी। इससे आने जाने वाले लाखों यात्रियों का सफर और आसान होगा।

Jan 08, 2026 02:42 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, शुभ्रांशु शेखर
राजधानी लखनऊ में अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक से इंदिरा नहर तक छह लेन की एलीवेटेड रोड का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। रोड डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य सेतु निगम करवाएगा। दो चरणों में होने वाले निर्माण कार्य के पहले चरण में पॉलीटेक्निक से अयोध्या रोड पर रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किमी तक की रोड बनाई जाएगी। दूसरे चरण में उसके आगे किसान पथ तक की शेष 4.3 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे आने जाने वाले लाखों यात्रियों का सफर और आसान होगा।

पॉलीटेक्निक से इंदिरा नहर तक एलीवेटेड रोड का निर्माण 1295 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। रोड निर्माण के लिए आईआई रुढ़की ने डीपीआर की डिजाइन और ड्राइंग पर सहमित जता दी है। उसके बाद डीपीआर के अनुसार प्रथम चरण के लिए पॉलीटेक्निक से रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किमी रोड निर्माण के लिए तैयारी कर ली गई है। निर्माण कार्य के लिए इसी महीने शासन की तरफ से धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। फरवरी से एलीवेटेड रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मुंशी पुलिया की तरफ से अयोध्या रोड पर आ रहा फ्लाईओवर जहां खत्म हो रहा है, उसके लगभग 325 मीटर पहले से ही एलीवेटेड रोड को शुरू किया जाएगा, जिससे दोनों आपस में मिल जाएंगे। निर्माण कार्य पूरा होने पर ऐसा लगेगा कि एलीवेटेड रोड मुंशी पुलिया से ही शुरू है। अयोध्या रोड की तरफ एलीवेटेड रोड जहां उतरेगा, वहां पर 16 से 18 डायमीटर का चौराहा बनाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले चरण का काम पूरा होने के बाद ही दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा।

उतरने के लिए चार स्थानों पर रैंप बनेंगे-

एलीवेटेड रोड पर अयोध्या की तरफ से आने वाले वाहनों के उतरने के लिए चार स्थानों पर रैंप बनाया जाएगा। पहला चिनहट की तरफ से आने वाले वाहनों को शहीद पथ पर जाने के लिए कमता तिराहे के पास, दूसरा हाईकोर्ट और कमता की तरफ से आने वाले वाहनों को गोमती नगर जाने के लिए पॉलीटेक्निक चौराहे के पास वेव सिनेमा की तरफ, तीसरा पॉलीटेक्निक की तरफ से जा रहे वाहनों को शहीद पथ की तरफ जाने के लिए कमता के पास और चौथा कमता की तरफ से आ रहे वाहनों को इंदिरा नगर-निशातगंज की तरफ जाने के लिए एचएचएल की तरफ जाने के लिए रैंप बनाया जाएगा।

चढ़ने के लिए चार स्थानों पर रैंप बनेंगे-

एलीवेटेड रोड पर चढ़ने के लिए भी चार स्थानों पर रैंप बनाए जाएंगे। पहला रैंप पॉलीटेक्निक कॉलेज गेट के सामने से, दूसरा हाईकोर्ट के सामने से डीएलएफ वाली रोड को पार करके, तीसरा कमता तिराहा के पास और चौथा शहीद पथ की तरफ से आकर इंदिरा नगर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए कमता तिराहे पर शहीद पथ से जुड़ा बनाया जाएगा। ऐसे में जिन वाहनों को कमता या अयोध्या की तरफ जाना है वह शहीद पथ के सर्विस लेन से उतर कर कमता तिराहा पार कर के जाएंगे।

