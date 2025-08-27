यूपी के 66 टीचरों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार, बेसिक शिक्षा विभाग ने की घोषणा, देखें लिस्ट

यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग ने इस वर्ष के राज्य अध्यापक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर से कुल 66 शिक्षकों का चयन किया गया है जिन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। विभाग के मुताबिक चयनित शिक्षकों को समारोह में राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

इससे पहले प्रदेश को दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। यह सम्मान पाने वाले शिक्षकों में भदोही के रामलाल सिंह यादव और मिर्जापुर की मधुरिमा तिवारी हैं। वहीं, देशभर से कुल 45 अध्यापकों को इस वर्ष का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा।

यूपी के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयनित सभी 45 शिक्षकों की सूची जारी की गई। इस सूची में यूपी के जिन दो शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, उनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय बदवापुर, भदोही के राम लाल सिंह यादव हैं। वहीं दूसरी शिक्षिका पीएमश्री कम्पोजिट विद्यालय रानी कर्नावती, मिर्जापुर की मधुरिमा तिवारी हैं। प्रदेश के दोनों शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजे जाने पर तमाम शिक्षक संगठनों ने चयनित शिक्षकों को बधाई दी है। शिक्षक दिवस पर पांच सितम्बर को नई दिल्ली में चयनित शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।