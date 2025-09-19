यूपी में 66 हेडमास्टरों को साढ़े 5 महीने बाद नए सिरे से तैनाती, जारी हुआ ये आदेश

इन शिक्षकों के प्रमोशन के लिए चयन समिति की बैठक 11 दिसंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कैंप कार्यालय लखनऊ में हुई थी और तीन महीने बाद 12 मार्च को पदोन्नति आदेश जारी हुआ। इनकी तैनाती के लिए 25 और 26 मार्च को ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे।

UP Teacher News: उत्तर प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और राजकीय इंटर कॉलेजों में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत 66 शिक्षकों को साढ़े पांच महीने बाद नए सिरे से तैनाती दी गई है। शासन के विशेष सचिव उमेश चन्द्र ने 17 सितंबर को संशोधित पदस्थापन आदेश जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को निर्देशित किया है कि पदस्थापन संशोधन की कार्रवाई करते हुए शासन को सूचित करें।

विशेष सचिव ने साफ किया है कि अपेक्षित विद्यालय में पद रिक्त न होने या समकक्ष पद न होने के कारण शेष शिक्षकों के पदस्थापन संशोधन की कार्रवाई नहीं हो सकी है। इन शिक्षकों की पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक 11 दिसंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कैंप कार्यालय लखनऊ में हुई थी और तीन महीने बाद 12 मार्च को पदोन्नति आदेश जारी हुआ। इनकी तैनाती के लिए 25 और 26 मार्च को ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 28 मार्च को 383 शिक्षकों का तैनाती आदेश जारी हुआ था।

निदेशक की ओर से नौ मई को शासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को जिन 383 शिक्षकों का पदस्थापन आदेश हुआ था उनमें से दो शिक्षकों और पांच शिक्षिकाओं ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया।