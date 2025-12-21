दो साल में 6.50 लाख युवाओं को देश-विदेश में रोजगार, योगी सरकार की बड़ी तैयारी

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार आने वाले दो सालों में प्रदेश के 6.50 लाख युवाओं को देश-विदेश में रोजगार देने की तैयारी में जुटी है। श्रम मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 12 नए औषधालय व पांच चिकित्सालय खुलेंगे।

यूपी की योगी सरकार युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। दो सालों में 6.50 लाख युवाओं को देश-विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार में श्रम ए‌वं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने दो वर्षीय कार्ययोजना पर आधारित बैठक में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत देश-विदेश में नौकरी की रिक्तियों के सर्वेक्षण के लिए ईओआई के माध्यम से प्रतिष्ठित कंपनियों को सूचीबद्ध करेगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से रिक्तियों का एकीकरण भी कराया जाएगा। साथ ही विदेश में रोजगार हेतु अभ्यर्थियों को जापानी, जर्मन व अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 50 हजार अभ्यर्थियों को भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित कर रोजगार के अवसर तलाशना, विभागीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा विभिन्न देशों में इंडस्ट्री से तारतम्य बिठाना एवं एमओयू करना, लखनऊ में इन्टीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना, नियोजकों एवं अभ्यर्थियों को सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्लेसमेन्ट इवेन्ट व कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से देश व विदेश हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में 12 नए औषधालय व पांच चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा प्रयागराज, फतेहपुर, अलीगढ़, वाराणसी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, जालौन, कन्नौज एवं लखीमपुर खीरी में नये औषधालयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुरादाबाद, अयोध्या, बुलन्दशहर, ग्रेटर नोएडा व गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रमुख सचिव डा. एमके शन्मुगा सुन्दरम, कुणाल सिल्कू व नीलेश कुमार सिंह विशेष सचिव, श्रमायुक्त मारकण्डेय शाही, निदेशक सेवायोजन नेहा प्रकाश, अपर निदेशक पीके पुण्डीर सहित अन्य मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से 25 कंपनियों के 45 शीर्ष प्रोफेशनल्स की महत्वपूर्ण भेंट इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में देश और विदेश की 25 प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े 45 प्रोफेशनल्स ने भेंट की। डब्ल्यूएमजी ग्रुप के तत्वावधान में आए इस प्रतिनिधिमंडल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, बेवरेज, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स और शीर्ष प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक वातावरण और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तृत संवाद करना था।

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में स्थिर, सुरक्षित एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण से प्रभावित होकर बैठक में उपस्थित उद्यमियों और निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरा विश्वास व्यक्त किया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए कुल लगभग 6,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए।