ननिहाल आई 17 साल की भांजी पर 65 के मामा की नीयत खराब, बनाया हवस का शिकार

यूपी के औरेया में मामा-भांजी के रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां 65 साल के मामा ने ननिहाल आई 17 साल की सगी भांजी का रेप किया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही दरिंदे मामा को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के औरैया में रिश्तों को शर्मसार करने वाला बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां अपने ननिहाल आई 17 साल की भांजी पर 65 साल के सगे मामा की ही नीयत खराब हो गई। उसने रिश्तों और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और भांजी के साथ दरिंदगी की। घटना जिले के कुदरकोट क्षेत्र की है। नाबालिग भांजी अपनी मां के साथ मैनपुरी के ओंछा से आई थी। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां छह भाइयों की इकलौती बहन है।

पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार 15 अगस्त की है। पीड़िता अपनी ननिहाल आई हुई थी। इसी दौरान उसकी नीयत अपनी भांजी पर ही खराब हो गई। उसने मौका पाते ही शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे किशोरी को घर के एक कमरे में दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर रेप किया। मामा के कब्जे से छूटी भांजी ने इसकी जानकारी मां को दी तो वह सन्न रह गई। पहले भाई को खूब खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद अपने सगे भाई भूरे सिंह के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को उसके खेत से गिरफ्तार कर लिया है।