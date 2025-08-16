65 year old uncle had bad intentions towards 17 year old niece who come to maternal home, he raped her ननिहाल आई 17 साल की भांजी पर 65 के मामा की नीयत खराब, बनाया हवस का शिकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ननिहाल आई 17 साल की भांजी पर 65 के मामा की नीयत खराब, बनाया हवस का शिकार

यूपी के औरेया में मामा-भांजी के रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां 65 साल के मामा ने ननिहाल आई 17 साल की सगी भांजी का रेप किया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही दरिंदे मामा को गिरफ्तार कर लिया है।

Yogesh Yadav औरैया वार्ताSat, 16 Aug 2025 07:00 PM
यूपी के औरैया में रिश्तों को शर्मसार करने वाला बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां अपने ननिहाल आई 17 साल की भांजी पर 65 साल के सगे मामा की ही नीयत खराब हो गई। उसने रिश्तों और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और भांजी के साथ दरिंदगी की। घटना जिले के कुदरकोट क्षेत्र की है। नाबालिग भांजी अपनी मां के साथ मैनपुरी के ओंछा से आई थी। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां छह भाइयों की इकलौती बहन है।

पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार 15 अगस्त की है। पीड़िता अपनी ननिहाल आई हुई थी। इसी दौरान उसकी नीयत अपनी भांजी पर ही खराब हो गई। उसने मौका पाते ही शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे किशोरी को घर के एक कमरे में दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर रेप किया। मामा के कब्जे से छूटी भांजी ने इसकी जानकारी मां को दी तो वह सन्न रह गई। पहले भाई को खूब खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद अपने सगे भाई भूरे सिंह के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को उसके खेत से गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी मामा के खिलाफ धारा 64(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के भतीजे ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बिधूना पी पुनीत मिश्रा ने बताया कि थाना कुदरकोट के गांव से 17 वर्षीय किशोरी के साथ उसके मामा द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई। थाना कुदरकोट पुलिस द्वारा जांच करने पर घटना सही पायी गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

