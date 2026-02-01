Hindustan Hindi News
हापुड़ में हाईवे पर 64 लाख की लूट मामले में ऐक्शन; इंस्पेक्टर समेत 3 सस्पेंड

हापुड़ के पिलखुवा में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने चावल-धान व्यापारी के मुनीम से हथियारों के बल पर 64 लाख रुपये लूट लिए। डीआईजी ने लापरवाही पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। कई टीमें जांच में लगी हैं।

Feb 01, 2026 03:23 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)
हाुुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर शनिवार दोपहर स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने चावल-धान व्यापारी के मुनीम से हथियारों के बल पर 64 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से पुलिस और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इससे कुछ दिन पहले ही इसी हाईवे पर 80 लाख रुपये की लूट हुई थी। लूट की सूचना पर फोर्स के साथ एएसपी मौके पर पहुंचे। शाम को मेरठ रेंज के एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे और लूट का जल्द खुलासा करने के आदेश दिए।

डीआईजी ने लापरवाही के आरोप में पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह, एचपीडीए चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार और छिजारसी चौकी प्रभारी महंथराज यादव को निलंबित कर दिया है। जांच एएसपी विनीत भटनागर को दी गई है। पुलिस के अनुसार राजस्थान के जिला सीकर निवासी राकेश चावल-धान व्यापारी के यहां मुनीम हैं। वह शनिवार को बाइक से रुपये लेने हापुड़ आया था। 64 लाख रुपये लेकर उसने बैग में रखे और बाइक से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अनवरपुर कट के पास पीछे से स्कूटी सवार तीन बदमाश आए और राकेश को रोक लिया।

बदमाश राकेश को हथियार दिखाकर 64 लाख रुपये से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मुनीम से पूछताछ की गई। जिले की सीमा को सील कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एडीजी ने बताया कि घटना के खुलासे को जिले की आठ टीम, बुलंदशहर की छह टीम और अन्य जिलों की पुलिस लगी है। तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।