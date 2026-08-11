बेतवा एक्सप्रेस में यात्री के पास से मिले 63 लाख कैश, सतना से कानपुर ले जाया जा रहा था रुपया, RPF ने पकड़ा

झांसी में बेतवा एक्सप्रेस के बी-3 कोच में चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने एक यात्री के पास से 63 लाख रुपये नकद बरामद किए। यात्री इतनी बड़ी रकम सतना से कानपुर ले जा रहा था। उधर, कैश मिलने की सूचना पर आयकर विभाग मामले की जांच में जुट गई।

UP News: बेतवा एक्सप्रेस में सोमवार को एक यात्री के बैग से 63 लाख रुपये बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर मामले की जानकारी मिलने पर आयकर विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में इनकट टैक्स डिमार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे और ममामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक यात्री कानपुर जा रहा था।

पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी सूचना पर टीम ट्रेन नंबर 18203 बेतवा एक्सप्रेस के बी-3 कोच के बर्थ नंबर 19 पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति नजर आया। उसे बहिलपुरवा-चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशनों के मध्य पिट्ठू बैग और थैले के साथ पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 63 लाख रुपये नगद बरामद किए गए। इसकी सूचना उप निदेशक, आयकर विभाग कानपुर नगर और आयकर अधिकारी, आयकर विभाग बांदा को दी गई।

रेल सुरक्षा बल के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मध्य प्रदेश के सतना जिले के थाना कोलगंवा के सिंधी कैंप रडुराज नगर के प्रीतमदास बताया है। आधे घंटे की पूछताछ पर उसने बताया कि उसको संजय उर्फ संजू नामक व्यक्ति ने रुपये सतना से कानपुर पहुंचाने के लिए दिए थे। उधर, आयकर विभाग इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि इतना पैसा कानपुर किस काम के लिए जा रहा था।

नागपुर स्टेशन पर यात्री के पास से मिला 3.09 करोड़ रुपये का सोना उधर, महराष्ट्र के नागपुर में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। जहां राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने नागपुर स्टेशन पर एक ट्रेन यात्री के पास से 2.165 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 3.09 करोड़ रुपये आंकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें रेलवे नेटवर्क के जरिए भारत-बंग्लादेश सीमा से तस्करी करके लाए जा रहे सोने की सूचना मिली थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, खुफिया जानकारी मिली थी कि तस्करी का सोना भारत-बंग्लादेश सीमा के जरिए देश में लाया गया था और ट्रेन से किसी अन्य गंतव्य तक ले जाया जा रहा था। इसके बाद डीआरआई टीम को पता चला कि यह सोना 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री के पास था। अधिकारियों ने इस जानकारी के आधार पर नागपुर रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया और यात्री के पहुंचने पर उसे रोक लिया।