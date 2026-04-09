यूपी पुलिस में शामिल होंगे नए कानूनों में माहिर 60 हजार सिपाही, 20 को पासिंग आउट परेड

यूपी पुलिस को 20 अप्रैल को आधुनिक पुलिसिंग और नए आपराधिक कानूनों में माहिर 60 हजार से अधिक नए सिपाही मिल जाएंगे। प्रदेश भर के 112 प्रशिक्षण केंद्रों में नौ माह की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये 'रंगरूट' पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे।

Moradabad News: यूपी पुलिस को 20 अप्रैल को आधुनिक पुलिसिंग और नए आपराधिक कानूनों में माहिर 60 हजार से अधिक नए सिपाही मिल जाएंगे। प्रदेश भर के 112 प्रशिक्षण केंद्रों में नौ माह की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये 'रंगरूट' पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह यूपी पुलिस का पहला ऐसा बैच है, जिसने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीनों नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की विशेष पढ़ाई और ट्रेनिंग ली है।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के तहत 60 हजार 244 पदों पर चयनित सिपाहियों को 15 जून 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था। इसके बाद एक माह तक इनकी जिले में ट्रेनिंग हुई। 21 जुलाई 2025 से इन्हें विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। मुरादाबाद जिले में भी पुलिस लाइन आरटीसी, पीटीसी, पीटीएस, 23वीं, 9वीं और 24वीं वाहिनी पीएसी में करीब 5500 रंगरूटों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। यहां 9 माह तक इन्हें इनडोर और आउटडोर विषयों की पढ़ाई कराई गई। साथ ही इन्हें शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता के लिए भी ट्रेंड किया गया।

10 अप्रैल से दीक्षांत परेड की तैयारी में लग जाएंगे सभी रंगरूट 17 मार्च से 25 मार्च तक इनकी इनडोर परीक्षा कराई गई। 26 मार्च से 8 अप्रैल तक इनके आउटडोर विषयों की परीक्षा भी पूरी हो गई। 9 अप्रैल को इनकी मौखिक परीक्षा(साक्षात्कार) भी संपन्न हो गया। पुलिस ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि अब 20 अप्रैल को इनकी पासिंग आउट परेड(दीक्षांत परेड) कराई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 10 अप्रैल से सभी रंगरूट दीक्षांत परेड की तैयारी में लग जाएंगे। 20 अप्रैल को दीक्षांत परेड के बाद इन्हें तैनाती वाले जनपदों में भेज दिया जाएगा।

क्यों खास है यह बैच, क्या होगा लाभ मुरादाबाद। देश में 1 जुलाई 2024 से संसद द्वारा पारित तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए थे। इसके बाद से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट (आईईए) का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ले लिया है। अभी तक पुलिस में जो लोग सेवा दे रहे थे, वे पुराना कानून ही पढ़कर आए थे, जबकि नए कानूनों में कई धाराएं बदल गई हैं। कुछ नई धाराओं और नए अपराधों को भी परिभाषित कर बदलाव किए गए थे। पुराने कानूनों में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के हिसाब से फील्ड में काम करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे अक्सर पुलिसिंग की गति प्रभावित होती थी। 20 अप्रैल को जिन रंगरूटों की पासिंग आउट परेड होने जा रही है, यह वह पहला बैच है जिसे पूरी तरह नए कानूनों की ही पढ़ाई कराई गई है। ऐसे में जब ये जवान ट्रेनिंग के बाद फील्ड में जिम्मेदारी संभालेंगे, तो नए कानूनों की बेहतर समझ होने के कारण इन्हें कार्य करने में काफी आसानी होगी।