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लिफ्ट के बहाने लड़की को बंधक बनाया; 60 साल के बुजुर्ग ने रेप किया, बाग में छोड़कर भागा

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, खरखौदा (मेरठ)
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मेरठ में 60 साल के बुजुर्ग ने लड़की को बंधकर बनाकर रेप किया गया। बताजा जा रहा है कि जब किशोरी सिलाई सेंटर से लौट रही थी। तभी बु्जुर्ग ने बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले गया। और वहां नलकूप से बांधकर रात में कई बार रेप किया। और फिर बाग में छोड़कर फरार हो गया।

लिफ्ट के बहाने लड़की को बंधक बनाया; 60 साल के बुजुर्ग ने रेप किया, बाग में छोड़कर भागा

मेरठ के खरखौदा के धंतला गांव के जंगल में 60 साल के बुजुर्ग ने किशोरी को खेत के नलकूप पर बंधक बनाकर रेप किया। किशोरी को बेहोशी की हालत में आरोपी ने बाग में फेंक दिया। पुलिस ने पीड़िता को सीएचसी पर भर्ती कराया और पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना मुंडाली निवासी व्यक्ति ने गांव धंतला के जंगल में आम का बाग किराये पर ले रखा है। उसकी बेटी खरखौदा में रोजाना सिलाई सीखने आती जाती है। रविवार शाम वह सिलाई सेंटर से धंतला जा रही थी। खरखौदा मोहिउद्दीनपुर मोड़ के पास गांव धंतला निवासी 60 वर्षीय वृद्ध ने उसे घर छोड़ने की बात कह अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। आरोपी ने धंतला के जंगल में ले जाकर एक नलकूप पर उसे बंधक बना लिया और रात में कई बार दुष्कर्म किया।

80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का प्रयास

वहीं दूसरी घटना में 80 साल की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर रेप का प्रयास किया गया। वारदात को 20 जून की देर रात लावड़ क्षेत्र में अंजाम दिया गया। पीड़िता ने एसएसपी मेरठ के कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। सीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। इंचौली क्षेत्र के एक जूनियर हाईस्कूल पर बुजुर्ग महिला रहती है। वह स्कूल की रात को देखभाल भी कर लेती हैं। पीड़िता सोमवार को अधिवक्ता अलराज सिंह के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। बताया कि 20 जून की रात स्कूल पर ही अपने कमरे में थी। इस दौरान देर रात कोई संदिग्ध दीवार कूदकर अंदर आया और उन्हें बंधक बनाकर रेप का प्रयास किया। कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की गई।

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थाने के सामने छेड़छाड़

कंकरखेड़ा थाने के ठीक सामने सोमवार शाम कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा से बाइक सवार तीन युवकों ने छेड़छाड़ की। लोगों को देखकर तीनों फरार हो गए। एक छात्रा कोचिंग सेंटर से पैदल घर जा रही थी। कंकरखेड़ा थाने के सामने चाय की दुकान के पास बाइक पर सवार तीन युवक पहुंचे।

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