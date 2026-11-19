महराजगंज के चौक थाना क्षेत्र में मुंडन संस्कार में शामिल होने आई छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। भोजन बनाने वाले कारीगर के साथ आए आरोपी ने बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर वारदात की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

चौक/झनझनपु, हिन्दुस्तान टीम: महराजगंज जिले के चौक थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को रिश्तेदारी में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने आई छह साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई। कार्यक्रम में भोजन बनाने वाले कारीगर के साथ आए आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में मासूम का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

चौक क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इसमें दूसरे गांव से रिश्तेदारी की बच्ची अपने परिजनों के साथ आई थी। शाम को लोग भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की। शाम करीब 7.30 बजे घर के दक्षिण तरफ पोखरे की ओर से बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली। परिजनों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।