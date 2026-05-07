शाहजहांपुर में घर के बाहर 6 साल के बच्चे को मारी गोली; हालत नाजुक, फायरिंग से सनसनी

गांव में चर्चा है कि बच्चे के गर्दन और कान के बीच सटाकर गोली मारी गई। गोली लगते ही कान्हा गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। 6 साल का कान्हा दुकान से सामान लेने गया था।

शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के कपसेड़ा गांव में गुरुवार सुबह छह वर्षीय बच्चे को गोली मार दिए जाने से सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम बच्चे के ऑपरेशन की तैयारी में जुटी हुई है। घायल बच्चे की पहचान कान्हा शर्मा (6) पुत्र अशोक शर्मा निवासी फरीदपुर, बरेली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कान्हा जब एक वर्ष का था, तभी से वह अपनी ननिहाल कपसेड़ा गांव में रह रहा था। उसका पालन-पोषण उसके मामा सोनू शर्मा कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी हैं और शाहजहांपुर में तैनात हैं।

बच्चे के गर्दन से सटाकर मारी गोली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे कान्हा घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित मोहम्मद यूनुस की किराना दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान वहां गोली चलने की घटना हुई। प्रत्यक्ष रूप से किसी को घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन गांव में चर्चा है कि बच्चे के गर्दन और कान के बीच सटाकर गोली मारी गई। गोली लगते ही कान्हा गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा।