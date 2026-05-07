Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाहजहांपुर में घर के बाहर 6 साल के बच्चे को मारी गोली; हालत नाजुक, फायरिंग से सनसनी

May 07, 2026 10:08 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
share

गांव में चर्चा है कि बच्चे के गर्दन और कान के बीच सटाकर गोली मारी गई। गोली लगते ही कान्हा गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। 6 साल का कान्हा दुकान से सामान लेने गया था। 

शाहजहांपुर में घर के बाहर 6 साल के बच्चे को मारी गोली; हालत नाजुक, फायरिंग से सनसनी

शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के कपसेड़ा गांव में गुरुवार सुबह छह वर्षीय बच्चे को गोली मार दिए जाने से सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम बच्चे के ऑपरेशन की तैयारी में जुटी हुई है। घायल बच्चे की पहचान कान्हा शर्मा (6) पुत्र अशोक शर्मा निवासी फरीदपुर, बरेली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कान्हा जब एक वर्ष का था, तभी से वह अपनी ननिहाल कपसेड़ा गांव में रह रहा था। उसका पालन-पोषण उसके मामा सोनू शर्मा कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी हैं और शाहजहांपुर में तैनात हैं।

बच्चे के गर्दन से सटाकर मारी गोली

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे कान्हा घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित मोहम्मद यूनुस की किराना दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान वहां गोली चलने की घटना हुई। प्रत्यक्ष रूप से किसी को घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन गांव में चर्चा है कि बच्चे के गर्दन और कान के बीच सटाकर गोली मारी गई। गोली लगते ही कान्हा गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

फायरिंग से मची अफरा-तफरी

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण तुरंत बच्चे को इलाज के लिए लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के प्रयास में जुटे हैं। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी दीक्षा भवरे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और दुकान संचालक समेत संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।