सोते समय कुत्ते की तरह भौंकने लगा 6 साल का मासूम, घर से बाहर भागते ही मौत

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जोगिया कोतवाली क्षेत्र स्थित लखनापार गांव में शुक्रवार की देर रात दिल महज छह साल का एक मासूम सोते समय कुत्ते की आवाज निकालने लगा। परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह भागते हुए घर के बाहर निकल गया। अचानक वह गिरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे कुत्ते ने काट लिया था लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लग सका था।

नेपाल का मूल छह साल का अनूप अपनी मां के साथ जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र स्थित लखनापार गांव में अपने नाना मुरलीधर लोधी के घर रहता था। अनूप के पिता सऊदी में नौकरी करते हैं। बताया जा रहा है कि अनूप को 2 महीने पहले किसी कुत्ते ने काट लिया था। परिजन उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं ले गए। उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लग सका। हालांकि बच्चा इस दौरान पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन शुक्रवार की रात 9 बजे वह सोने के दौरान मुंह से कुत्ते की आवाज निकालने लगा और घर के बाहर निकल गया। इस दौरान अचानक अनूप जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कुत्ते की आवाज सुनकर सहम गए ग्रामीण इस दौरान पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। लोगों ने बच्चे के मुंह से कुत्ते की आवाज सुनी तो वे सहम गए। उधर, मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने शनिवार को मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया।