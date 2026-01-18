Hindustan Hindi News
6 year old boy barks like a dog while sleeping dies after running out of the house
सोते समय कुत्ते की तरह भौंकने लगा 6 साल का मासूम, घर से बाहर भागते ही मौत

सोते समय कुत्ते की तरह भौंकने लगा 6 साल का मासूम, घर से बाहर भागते ही मौत

संक्षेप:

सिद्धार्थनगर शुक्रवार की देर रात महज छह साल का एक मासूम सोते समय कुत्ते की आवाज निकालने लगा। परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह भागते हुए घर के बाहर निकल गया। अचानक वह गिरा और उसकी मौत हो गई।

Jan 18, 2026 11:16 am IST
यूपी के सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जोगिया कोतवाली क्षेत्र स्थित लखनापार गांव में शुक्रवार की देर रात दिल महज छह साल का एक मासूम सोते समय कुत्ते की आवाज निकालने लगा। परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह भागते हुए घर के बाहर निकल गया। अचानक वह गिरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे कुत्ते ने काट लिया था लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लग सका था।

नेपाल का मूल छह साल का अनूप अपनी मां के साथ जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र स्थित लखनापार गांव में अपने नाना मुरलीधर लोधी के घर रहता था। अनूप के पिता सऊदी में नौकरी करते हैं। बताया जा रहा है कि अनूप को 2 महीने पहले किसी कुत्ते ने काट लिया था। परिजन उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं ले गए। उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लग सका। हालांकि बच्चा इस दौरान पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन शुक्रवार की रात 9 बजे वह सोने के दौरान मुंह से कुत्ते की आवाज निकालने लगा और घर के बाहर निकल गया। इस दौरान अचानक अनूप जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कुत्ते की आवाज सुनकर सहम गए ग्रामीण

इस दौरान पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। लोगों ने बच्चे के मुंह से कुत्ते की आवाज सुनी तो वे सहम गए। उधर, मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने शनिवार को मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया।

कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं

वहीं इस संबंध में डॉ. ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि कुत्ते के काटने पर जख्मी जगह को साबुन लगाकर खूब रगड़-रगड़ कर धोएं। उसे अस्पताल ले जाकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। डोज पूरा होने के बाद से इंजेक्शन लगवाना बंद करें।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
