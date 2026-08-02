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एनकाउंटर की धमकी देकर 6 लाख वसूले; इंस्पेक्टर-दारोगा समेत 7 पर मुकदमा, DIG का ऐक्शन

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बुलंदशहर/सिकंदराबाद
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बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज मलिक, एसआई अरुण कुमार, पुलिसकर्मी योगेश समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ युवक से मारपीट, फर्जी एनकाउंटर और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर छह लाख रुपये वसूलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

Case registered against seven individuals, including an inspector and a sub-inspector, for extorting 6 lakh in Bulandshahr by threatening a staged encounter.
बुलंदशहर में फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर 6 लाख वसूली के मामले में इंस्पेक्टर-दारोगा समेत 7 पर केस

बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक, उपनिरीक्षक अरुण कुमार, पुलिसकर्मी योगेश तथा चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ युवक से मारपीट, फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर छह लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर की गई है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सिकंदराबाद के मोहल्ला रिसालदारान निवासी सलमान ने डीआईजी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि 30 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 बजे सिकंदराबाद पुलिस उसे गुलावठी टोल प्लाजा के पास से उठाकर कोतवाली ले गई। वहां पुलिसकर्मियों ने पहले उससे 20 लाख रुपये की मांग की। जब उसने रुपये देने में असमर्थता जताई तो उसे एनडीपीएस एक्ट में फंसाने और पैर में गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दिखाने की धमकी दी गई।

इंस्पेक्टर-दारोगा समेत 7 पर मुकदमा

शिकायत के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार करते हुए लगातार दबाव बनाया। आरोप है कि पुलिस के दबाव में उसके परिजनों से छह लाख रुपये मंगवाए गए। रकम मिलने के बाद तड़के करीब तीन बजे उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित सलमान ने बताया कि घटना के समय उसका भतीजा आदिल भी उसके साथ मौजूद था। शिकायत में तत्कालीन कोतवाल नीरज मलिक, एसआई अरुण कुमार, पुलिसकर्मी योगेश समेत सात पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। साथ ही कोतवाली परिसर और गुलावठी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की मांग की गई है।

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डीआईजी के आदेश पर हुआ ऐक्शन

सीओ सिकंदराबाद दीपक तिवारी ने बताया कि डीआईजी के निर्देश पर सातों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके चलते जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बुलंदशहर के एक दूसरे मामले में कोर्ट ने दोषी को 8 साल की सजा सुनाई है।

गैर इरादतन हत्या मामले में 8 साल की सजा

सलेमपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट कर उसकी मौत के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्रपाल सिंह और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 2013 को वादी ने सलेमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव दरियापुर निवासी सुखवीर पुत्र मोहन सिंह ने उसकी मां अंगूरी देवी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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कोर्ट ने सजा के साथ 18 हजार का जुर्माना भी ठोंका

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद 14 दिसंबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे द्वितीय मनोज कुमार सिंह तृतीय ने आरोपी सुखवीर को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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