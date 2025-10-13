बहराइच में आदमखोर का खौफ, एक महीने में 6 की मौत और 30 से अधिक घायल, दहशत में जी रहे ग्रामीण

बहराइच के कैसरगंज और महसी तहसील क्षेत्र में आदमखोर जानवरों ने आतंक मचा रखा है। भेड़िए, सियार और अन्य जंगली जानवरों ने एक महीने के भीतर अब तक छह लोगों को निवाला बनाया। वहीं, उनके हमलों से 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।

यूपी के बहराइच के कैसरगंज और महसी तहसील के गांवों में आदमखोर ने आतंक मचा रखा है। भेड़िए, सियार और अन्य जंगली जानवरों ने यहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये जंगली जानवरों ने वन विभाग को भी परेशान रख कर रहा है। दरअसल, सोमवार सुबह मंझारा तौकली इलाके में जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं एक महीने के भीतर अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।

कैसरगंज एवं महसी तहसील के गांवों में 9 सितंबर से भेड़ियों के हमलों से अब तक चार बच्चों और एक बुजुर्ग दम्पति सहित छह लोगों की मौतें हुई हैं। भेड़िए, सियार एवं अन्य जानवरों के हमलों से तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं। कुछ को मामूली खरोच आई हैं तो कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। सोमवार सुबह मंझारा तौकली इलाके में एक और ग्रामीण पर जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया।

युवक पर आदमखोर ने बोला हमला जानकारी के मुताबिक बभनन पुरवा गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार सुबह करीब छह बजे घर से निकले थे, तभी गन्ने के खेत से निकलकर आए जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। उनके शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडों से जानवर को खदेड़ दिया। इस हमले में प्रदीप के दाहिने कंधे पर गहरा घाव हो गया। ग्रामीणों ने घायल को तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बताया गया कि घायल की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है।

कैसरगंज में भेड़ियों की दहशत कैसरगंज तहसील में दो भेड़ियों ने दहशत फैलाते हुए शनिवार को लगभग 12 घंटे के अंदर चार बच्चों सहित पांच लोगों को घायल कर दिया। एक वन अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक युवक पर हमला करने की फिराक में जुटे एक भेड़िए को वन विभाग के शूटरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। संभावना है कि उसकी मौत हो गई होगी वहीं घायल भेड़िए को लंगड़ाते हुए नदी के कछार की जंगली घास में ओझल होते देखा गया है।

हमले की सभी घटनाएं कैसरगंज तहसील के मझारा तौकली गांव के आसपास घटित हुई हैं। प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव ने बताया ने शनिवार 11 अक्टूबर को तड़के करीब तीन बजे बलिराजपुरवा में दुर्गावती को भेड़िए ने घायल कर दिया। महिला की चीख सुनकर ग्रामीणों ने शोर मचाया तो हमलावर भेड़िया वहां से भाग गया। फिर दोपहर 12 बजे मझारा तौकली की मीना, अपराह्न 12.40 बजे बहराइचनपुरवा की मोनिका, 1 बजकर 35 मिनट पर केलहापुरवा की शिवांकी और साढ़े तीन बजे खैरीलोनियनपुरवा के चन्द्रसेन को भेड़िये ने हमलाकर घायल कर दिया। ये सभी घटनाएं घरों से बाहर घटित हुई हैं।

ट्रैंक्वलाइजिंग करने वाली टीम का गठन डीएफओ ने कहा कि पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से गश्त की जा रही थी। सूचना मिलते ही घटनास्थलों पर अलग-अलग टीम पहुंच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित कराया गया। दूसरी ओर, हमलों की खबरों पर प्रशिक्षित शूटरों एवं ट्रैंक्वलाइजिंग (बेहोश करने वाले) विशेषज्ञों के दलों ने बचाव हेतु घेराबंदी शुरू कर दी। तभी शाम करीब सवा पांच बजे कोनिया गांव में एक टीम को एक युवक पर हमला करने को तैयार भेड़िया दिखा। युवक को बचाने के मकसद से उसे गोली मारी गई। उसके पिछले पैर में गोली लगी।