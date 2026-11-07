देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी के 6 जिले; कानपुर का AQI सबसे खराब, जहरीली हुई हवा

कानपुर का औसत एक्यूआई 385 पहुंचने से शहर देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। बिहार का मुजफ्फरपुर 470 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित रहा। वाराणसी और गोरखपुर दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे। टॉप-10 में यूपी के छह शहर शामिल हैं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता: देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में कानपुर भी शामिल हो गया है। कानपुर का औसत एक्यूआई खतरनाक स्तर 385 पर पहुंच गया है। जबकि बिहार का मुजफ्फरपुर शनिवार को सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। यहां का एक्यूआई 470 रिकार्ड किया गया। वाराणसी व गोरखपुर दूसरे व तीसरे प्रदूषित शहर रहे। टॉप-10 प्रदूषित शहरों में प्रदेश के छह जिले शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलने से हवा की सेहत लगातार खराब होती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है।

धूल-धुआं बढ़ते ही बेहद बारीक कण (पीएम 2.5) की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर के सभी इलाकों में धूल-धुआं के कणों की संख्या के साथ खतरनाक गैसों का स्तर बढ़ने से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। खतरनाक गैसों में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 52, सल्फर डाई ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 11 और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 60 तक पहुंच गई। इससे हवा दम घोंटू होने लगी है। कई स्थानों पर धूल धुआं के गुबार दिख रहे हैं।

नवंबर में न्यूनतम रहा तापमान न्यूनतम तापमान नवंबर का सबसे कम 15.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अधिकतम नमी 94 फीसदी रही। इससे धूल के गुबार नीचे की ओर आ गए है। ऐसे में दिन के मुकाबले रात में हवा का प्रदूषण अपेक्षाकृत अधिक रह रहा है। दिन अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

डॉ. एसएन सुनील पांडेय, मौसम विशेषज्ञ (पूर्व वैज्ञानिक सीएसए विवि) ने बताया कि शाम और सुबह नमी का प्रतिशत अधिक हो जाने से वायु प्रदूषण बढ़ा है। हवा की धीमी गति ने प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा गया है। हवा की औसत गति मात्र 1.5 किमी प्रति घंटा रही। इससे प्रदूषण में सुधार मुश्किल है। धुंध बनी रह सकती है।

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देश के टॉप-10 प्रदूषित शहर शहर एक्यूआई

मुजफ्फरपुर, बिहार 470

वाराणसी, उप्र 465

गोरखपुर, उप्र 450

बठिंडा, पंजाब 435

गाजीपुर, उप्र 426

मेरठ, उप्र 413

बेगुसराय, बिहार 412

बक्सर, बिहार 390

हापुर, उप्र 387

कानपुर, उप्र 385

कानपुर के क्षेत्रों का एक्यूआई खतरनाक स्तर क्षेत्र एक्यूआई स्थिति

इंदिरा नगर - 446 खतरनाक

किदवई नगर- 461 खतरनाक

हर्ष नगर- 442 खतरनाक

राधापुरम- 446 खतरनाक

केशवपुरम- 442 खतरनाक

पनकी- 446 खतरनाक

अशोक नगर- 442 खतरनाक

गुरुदेव पैलेस- 446 खतरनाक