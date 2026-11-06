ममिया ससुर के साथ भागी 6 बच्चों की मां, इश्क में डूबी महिला वापस पति के पास आने को तैयार नहीं
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक महिला अपने ही रिश्ते के ममिया ससुर के साथ चली गई है। इश्क में फरार छह बच्चों की मां को पुलिस ने खोज निकाला है। लेकिन महिला अपने पति और बच्चों के पास वापस जाने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने हैं। एक महिला अपने ही रिश्ते के ममिया ससुर के साथ चली गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला, परंतु वह अपने प्रेमी के साथ ही जाने पर अड़ी रही। महिला के सामने उसके आसूं बाहते रहे पुरंत महिला पसीजी है। वह पति और बच्चों के पास वापस आने को तैयार नहीं है। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया है।
मामला कस्बा के एक गांव से जुड़ा है। बीती 15 अगस्त को यहां की निवासी महिला शाहजहांपुर के कूंटा गांव निवासी युवक के साथ घर से अचानक गायब हो गई थी। युवक रिश्ते में उसका ममिया ससुर लगता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनाें में इश्क की शुरुआत लंबी-लंबी बातचीत से हुई। बातचीत से दोनों में इश्क आ गए। इसके बाद महिला और उसके प्रेमी ममिया ससुर ने प्लान बनाया। प्लान के तहत महिला अपने प्रेमी ममिया ससुर के साथ फरार हो गई।
इश्क में डूबी मां को नहीं दिखे बच्चों के आंसू
इसके बाद पीड़ित पति ने पत्नी की काफी खोजबीन की। इसके बाद उसकी पत्नी का पता नहीं चला। पति ने पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। पति की शिकायत पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और थाने ले आई। गुरुवार को जब पति और बच्चे फफकते हुए थाने पहुंचे तो हर किसी का दिल भर आया। बच्चों ने अपनी मां के आंचल को पकड़कर रोकने की मिन्नतें कीं, उन्हें वास्ते दिए। मां के सामने बच्चे रो-रोककर वापस लौट आने की गुहार लगाते रहे। उम्मीद थी कि बच्चों के आंसू देखकर शायद मां का दिल पिघल जाएगा, लेकिन ममता इन सब से कोसों दूर हो चुकी थी। महिला हर दलील को ठुकराते हुए सिर्फ प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला ने कहा कि अब वह वापस नहीं आएगी।
पुलिस ने महिला को न्यायालय में पेश किया
परिवार की उम्मीदें टूट चुकी थीं और खाकी के सामने भी एक अजीब सी बेबसी थी। बच्चों के सिर से साया छिनने का यह मंजर देखकर थाने में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। आखिर पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए महिला को न्यायालय में पेश कर दिया, जहां अब आगे का फैसला होना है। उधर, बच्चों की भी उम्मीद अब टूट चुकी है। महिला अब उनके पास लौटने वाली नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें