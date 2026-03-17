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सहारा शहर में करोड़ों की चोरी करने वाले 6 अरेस्ट, लखनऊ नगर निगम ने किया था सील

Mar 17, 2026 10:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर में करोड़ों की चोरी करने वाले 6 अरेस्ट कर लिए गए हैं। नगर निगम ने सहारा शहर को सील किया था। गिरोह के अधिकतर बदमाश कबाड़ी है। कबाड़ी बनकर गिरोह ने रेकी की और फिर उसके बाद देर रात बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे।

सहारा शहर में करोड़ों की चोरी करने वाले 6 अरेस्ट, लखनऊ नगर निगम ने किया था सील

यूपी की लखनऊ में सहारा शहर से करोड़ों का माल चोरी करने वाले गिरोह के छह लोगों को एसटीएफ ने मंगलवार को धर दबोचा। कुछ महीने पहले नगर निगम ने सहारा शहर को सील किया था। गिरोह के अधिकतर बदमाश कबाड़ी है। कबाड़ी बनकर गिरोह ने रेकी की और फिर उसके बाद देर रात बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे। करोड़ों का माल निकालकर एसयूवी और पिकअप में भरकर फरार हो गए थे। एसटीएफ ने बदमाशों के पास से कीमती जेवर, चांदी के बर्तन, एंटिक घड़ियां और सेमी आटो दो पिस्टल समेत करोड़ों का माल बरामद किया है।

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नागर के मुताबिक गिरफ्तार चोरों में हरदोई जनपद के कासिमपुर बहलोलपुर का रहने वाला दानिश, सरेरी का शाहिद, बहराइच के राजा बवंडी का रहने वाला विक्रम, अव्वल मकसूदपुर निवासी नूर मोहम्मद, नसीरगंज सोनवा का सैज और बजरंग चौराहे के अमन साहनी को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के लोग कबाड़ का काम अलग-अलग जनपदों में करते हैं। सैज और शाहिद से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पूर्व ही पता चला था कि सहारा शहर सील किया गया है। यहां आसानी से चोरी की जा सकती है। इसके बाद सभी ने अलग अलग समय पर रेकी की। लोडर और एसयूवी लेकर पहुंचे। दीवा फांदकर घुसे। यह काम कई दिनों तक किया। सोने-चांदी के जेवर, एलईडी टीवी, बर्तन, एंटिक सामान समेत करोड़ों का माल भरकर ले गए थे।

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बरामदगी :

गिरोह के पास से दो सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, दो कारतूस, पांच खोखा, ब्रांडेड कंपनियों की 15 घड़ियां, प्लेटिनम के दो हैडकफ बटन, सोने का एक हैडकफ बटन, एक किलो चांदी का पीक दान, सोने की चेन, एक जोड़ी सोने के टप्स, कान की सोने की बाली, चांदी की सात सिंदूरदानी, दो कैमरे, दो टीवी, 878 कसिनो क्वॉइन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा चोरों के पांच मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल एसयूवी और एक पिकप वाहन भी बरामद किया गया है।

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10 कुंतल तांबा, पीतल समेत अन्य माल बेच डाला :

एसटीएफ के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार तिवारी के मुताबिक बदमाशों ने यहां चोरी किए गया 10 कुंतल तांबा और पीतल समेत अन्य माल कबाड़ी अमन और नूल मोहम्मद के माध्यम से बेच डाला है। माल बिक्री के बाद यह लोग रुपये आपस में बांट लेते थे। चोरों के खिलाफ विभिन्न शहरों में चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के लोग असलहे भी लेकर चलते थे। वारदात के समय कोई विरोध करता तो गोली भी मार देते थे। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों के बारे में ब्योरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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