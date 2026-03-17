सहारा शहर में करोड़ों की चोरी करने वाले 6 अरेस्ट, लखनऊ नगर निगम ने किया था सील

यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर में करोड़ों की चोरी करने वाले 6 अरेस्ट कर लिए गए हैं। नगर निगम ने सहारा शहर को सील किया था। गिरोह के अधिकतर बदमाश कबाड़ी है। कबाड़ी बनकर गिरोह ने रेकी की और फिर उसके बाद देर रात बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे।

यूपी की लखनऊ में सहारा शहर से करोड़ों का माल चोरी करने वाले गिरोह के छह लोगों को एसटीएफ ने मंगलवार को धर दबोचा। कुछ महीने पहले नगर निगम ने सहारा शहर को सील किया था। गिरोह के अधिकतर बदमाश कबाड़ी है। कबाड़ी बनकर गिरोह ने रेकी की और फिर उसके बाद देर रात बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे। करोड़ों का माल निकालकर एसयूवी और पिकअप में भरकर फरार हो गए थे। एसटीएफ ने बदमाशों के पास से कीमती जेवर, चांदी के बर्तन, एंटिक घड़ियां और सेमी आटो दो पिस्टल समेत करोड़ों का माल बरामद किया है।

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नागर के मुताबिक गिरफ्तार चोरों में हरदोई जनपद के कासिमपुर बहलोलपुर का रहने वाला दानिश, सरेरी का शाहिद, बहराइच के राजा बवंडी का रहने वाला विक्रम, अव्वल मकसूदपुर निवासी नूर मोहम्मद, नसीरगंज सोनवा का सैज और बजरंग चौराहे के अमन साहनी को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के लोग कबाड़ का काम अलग-अलग जनपदों में करते हैं। सैज और शाहिद से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पूर्व ही पता चला था कि सहारा शहर सील किया गया है। यहां आसानी से चोरी की जा सकती है। इसके बाद सभी ने अलग अलग समय पर रेकी की। लोडर और एसयूवी लेकर पहुंचे। दीवा फांदकर घुसे। यह काम कई दिनों तक किया। सोने-चांदी के जेवर, एलईडी टीवी, बर्तन, एंटिक सामान समेत करोड़ों का माल भरकर ले गए थे।

बरामदगी : गिरोह के पास से दो सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, दो कारतूस, पांच खोखा, ब्रांडेड कंपनियों की 15 घड़ियां, प्लेटिनम के दो हैडकफ बटन, सोने का एक हैडकफ बटन, एक किलो चांदी का पीक दान, सोने की चेन, एक जोड़ी सोने के टप्स, कान की सोने की बाली, चांदी की सात सिंदूरदानी, दो कैमरे, दो टीवी, 878 कसिनो क्वॉइन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा चोरों के पांच मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल एसयूवी और एक पिकप वाहन भी बरामद किया गया है।