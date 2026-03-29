गंदे कपड़े पहनकर स्कूल आने पर मैम ने डांटा; 5वीं छात्रा ने खुदकुशी कर ली, परिजनों का स्कूल में हंगामा

मृतका की छोटी बहन ने बताया कि दीदी शनिवार को बिना नहाए स्कूल चली गई थीं। बस इतनी सी बात पर मैम को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सबके सामने दीदी को बुरी तरह डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। रिया ने आगे बताया कि क्लास के बाहर खड़ी निधि लगातार रो रही थी।

कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र के बेहटा रामपुर गांव स्थित कंपोजिट स्कूल में बिना नहाए और गंदे कपड़े पहनकर आने पर शिक्षिका की डांट से क्षुब्ध कक्षा 5 की छात्रा ने घर जाकर साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजन ग्रामीणों के साथ शव लेकर स्कूल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर एसडीएम व तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने चार शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निवारी गांव निवासी अजय बाथम दिल्ली में सिलाई का काम करते हैं। उनकी 10 वर्षीय बेटी निधि कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ती थी, जबकि उसकी सात वर्षीय बहन नेहा कक्षा 3 की छात्रा है।

गंदे कपड़े पहनकर आने पर टीचर ने डांटा था शनिवार सुबह दोनों बहनें स्कूल गई थीं। आरोप है कि एक शिक्षिका ने उन्हें गंदे कपड़े पहनकर आने, साफ-सफाई न रखने और नियमित न नहाने को लेकर डांट-फटकार लगाई और कक्षा से बाहर कर दिया। इससे आहत दोनों बहनें रोते हुए घर पहुंचीं। उस समय उनकी मां घर के बाहर बैठी थीं। निधि बिना कुछ बोले अंदर चली गई और कुछ देर बाद कमरे में स्टूल पर चढ़कर साड़ी के फंदे से लटक गई।

स्कूल में परिजनों का हंगामा शव देख छोटी बहन चीख पड़ी और मां को जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन शव लेकर स्कूल पहुंच गए और आरोपित शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। एएसपी अजय कुमार, एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह, तिर्वा सीओ कुलवीर सिंह समेत छिबरामऊ, सौरिख और तालग्राम थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सीओ तिर्वा कुलवीर सिंह के मुताबिक पीड़िता की मां आरती की तहरीर पर फिलहाल चार शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।