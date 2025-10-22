Hindustan Hindi News
राहत: छठ के लिए चलाई 56 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, लगाए अतिरिक्त टिकट काउंटर

संक्षेप: छठ पर्व के दौरान अतिरिक्त भीड़ के लिए आगरा रेल मंडल ने 56 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, सूरत, पटना, बनारस, सहित अनेक प्रमुख शहरों के लिए सीधी और अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

Wed, 22 Oct 2025 07:18 AM
छठ पर्व के दौरान अतिरिक्त भीड़ के लिए आगरा रेल मंडल ने 56 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। यह सभी ट्रेनें मंडल के प्रमुख स्टेशनों आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ईदगाह, मथुरा जंक्शन एवं धौलपुर से शुरू होकर देश के विभिन्न कोनों तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए चलाई गईं।

इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, सूरत, पटना, बनारस, सियालदह, जोधपुर सहित अनेक प्रमुख शहरों के लिए सीधी और अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे यात्रियों को नियमित ट्रेनों में भीड़भाड़ से राहत मिली और त्योहारों के समय अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान हुआ। यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर एवं ऑनलाइन बुकिंग सुविधा को भी सुदृढ़ किया गया।

पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि मंडल प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें समयबद्ध, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में संचालित हों। ट्रेन परिचालन के दौरान सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा कोचों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, ट्रेनों की समयपालन पर निगरानी रखी गई ताकि यात्रियों का यात्रा अनुभव सुखद एवं भरोसेमंद बना रहे।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कंट्रोल रूम एवं हेल्पडेस्क को सक्रिय रखा गया, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। आगरा मंडल द्वारा की गई इस विशेष पहल से दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान हजारों यात्रियों को अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहजता हुई।

