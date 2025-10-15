दिवाली से पहले 5.5 लाख छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, इस दिन सीएम योगी देंगे छात्रवृत्ति

संक्षेप: यूपी के कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के साढ़े पांच लाख से अधिक छात्रों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति का विवरण किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे।

उत्तर प्रदेश के कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनकी स्कॉलरशिप मिलने की डेट आ गई है। उत्त प्रदेश में कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के साढ़े पांच लाख से अधिक छात्रों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति का विवरण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। बीते सितंबर में योगी ने इन कक्षाओं के 3.96 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटी थी। फिलहाल, समाज कल्याण विभाग ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर 12 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र देंगे। जिसमें अनुसूचित जाति, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन-तीन विद्यार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के दो छात्र और एक अनुसूचित जनजाति का छात्र शामिल रहेगा। छात्रवृत्ति वितरण समारोह में विभिन्न स्कूलों के छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इसमें लग गए है।