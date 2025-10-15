Hindustan Hindi News
दिवाली से पहले 5.5 लाख छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, इस दिन सीएम योगी देंगे छात्रवृत्ति

संक्षेप: यूपी के  कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के साढ़े पांच लाख से अधिक छात्रों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति का विवरण किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे।

Wed, 15 Oct 2025 07:52 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनकी स्कॉलरशिप मिलने की डेट आ गई है। उत्त प्रदेश में कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के साढ़े पांच लाख से अधिक छात्रों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति का विवरण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। बीते सितंबर में योगी ने इन कक्षाओं के 3.96 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटी थी। फिलहाल, समाज कल्याण विभाग ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर 12 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र देंगे। जिसमें अनुसूचित जाति, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन-तीन विद्यार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के दो छात्र और एक अनुसूचित जनजाति का छात्र शामिल रहेगा। छात्रवृत्ति वितरण समारोह में विभिन्न स्कूलों के छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इसमें लग गए है।

बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग पहली बार ऐसी व्यवस्था कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के आवेदन के बाद कम समय में ही इसका वितरण हो रहा है। अब आगे मार्च तक लगभग हर महीने छात्रवृत्ति वितरण होगा। अगले महीने वर्ष 2024-25 के छूटे हुए 5.86 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी। ऐसे ही आगे स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों और कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के बचे हुए छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी।