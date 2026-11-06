दिवाली-छठ पर यूपी से 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, ऑन डिमांड की भी तैयारी; यात्रियों के लिए बड़ी राहत
दिवाली और छठ पर यूपी से 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लखनऊ मंडल ने ट्रेनों से लेकर स्टेशनों तक विशेष इंतजाम किए हैं। मंडल से होकर 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कुल 1,704 फेरे लगाएंगी। ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की तैयारी है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने और त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इन यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने ट्रेनों से लेकर स्टेशनों तक विशेष इंतजाम किए हैं। मंडल से होकर 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कुल 1,704 फेरे लगाएंगी। यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर 10 अतिरिक्त ट्रेन ऑन डिमांड (टीओडी) स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की तैयारी है। स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उमड़ने वाली भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया, अस्थाई शेल्टर और अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर पीआरएस भवन में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों पर 26 अस्थाई शेल्टर लगाए गए हैं, ताकि ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से रोका जा सके। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुल 386 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इनमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या धाम स्टेशन शामिल हैं।
जिस भी रूट पर संख्या अधिक होगी, उस रूट पर विशेष ट्रेन चला दी जाएगी
आरपीएफ के जवान भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। लखनऊ में प्रत्येक शिफ्ट में 45-45 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर समेत अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चारबाग स्टेशन पर सात अतिरिक्त रेक तैयार रखे जाएंगे। आठ नियमित ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त शयनयान कोच भी लगाया जा रहा है। नौ से 13 नवंबर के बीच यात्रियों की मांग के अनुसार 10 टीओडी स्पेशल ट्रेनें संचालित करने की योजना है। यानी जिस भी रूट पर संख्या अधिक होगी, उस रूट आवश्यकतानुसार विशेष ट्रेन चला दी जाएगी।
टिकट और मदद के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए लखनऊ में 23, वाराणसी में 24 और अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट में सात-सात एटीवीएम लगाए गए हैं। मंडल स्तर पर 24 घंटे वार रूम से ट्रेनों और स्टेशनों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। किसी भी समस्या पर यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
हावड़ा से आनंद विहार के बीच विशेष ट्रेन नौ से
हावड़ा-आनंद विहार टर्मिनस-हावड़ा त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन नौ नवंबर से किया जाएगा। यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन होकर चलेगी। इसमें स्लीपर और जनरल के कोच होंगे। रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 03009 हावड़ा से 9, 16, 23 और 30 नवंबर को 23.55 बजे चलेगी। यह बर्धमान, दुर्गापुर, असानसोल, धनबाद, एनएससी बोस जंक्शन गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, अनुग्रह नरायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपायाध्य जंक्शन, वाराणसी, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, महाराजा बिजली पासी होते हुए अगले दिन 17.00 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। यहां से चल कर शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गजरौला, हापुड़, गजियाबाद होते हुए 02.50 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 03010 आंनद विहार टर्मिनस से 11, 18 व 25 नवंबर और 02 दिसंबर को 05.15 बजे चलेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए 16.05 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। यहां से चलकर उक्त स्टेशनों से होते हुए अगले दिन 10.50 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें