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गजब! सहकारी बैंक के बंद पड़े 96 खातों से 53 लाख उड़ाए, ऐसे हुआ खुलासा

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बुलंदशहर
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बुलंदशहर के जिला सहकारी बैंक की मोतीबाग शाखा में छह कर्मचारियों ने फर्जी केवाईसी के जरिए वर्षों से निष्क्रिय 96 खातों से 53 लाख रुपये से अधिक निकालकर परिचितों व अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में 4 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं।

बुलंदशहर सहकारी बैंक मं घपला
बुलंदशहर सहकारी बैंक मं घपला

बुलंदशहर नगर के मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्राहकों की कमाई में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। छह बैंक कर्मचारियों ने साठ-गांठ कर वर्षों से बंद पड़े 96 खातों से 53 लाख से अधिक की राशि निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। कुछ राशि को नकदी के रूप में निकाला गया। कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों से इन खातों की केवाईसी कर इसे अंजाम दिया। बैंक के जीएम अनिल कुमार ने शिकायत मिलने पर तीन सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।

ऊंचागांव की बैंक से भी 2.2 लाख निकाले

ऊंचागांव की सहकारी बैंक से भी 2.2 लाख से अधिक की राशि निकाली गई। यह खाते भी कई वर्षों से बंद थे।जांच रिपोर्ट आने के बाद सिकंदराबाद शाखा में तैनात वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट मैनेजर चंद्रसैन, लिपिक नितिन कुमार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ऊंचागांव राधेश्याम को सस्पेंड कर मोतीबाग शाखा से संबद्ध कर दिया है। इसके अलावा सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार व अनिल कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। एफआईआर के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया है

परिचितों और ट्रेडिंग कंपनियों को भेजा पैसा

जांच में सामने आया कि मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में 96 खाते ऐसे चिह्नित थे, जिनमें वर्षों से लेन-देन नहीं हो रहा था। इन अलग-अलग खातों में जमा 51.53 लाख रुपये पर बैंक कर्मचारियों की नीयत खराब हो गई। कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से इन खातों की केवाईसी अपडेट की और पूरी रकम निकाल ली। शातिर कर्मचारियों ने रकम को सीधे अपने पास रखने के बजाय अपने परिचितों के इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के खातों में ट्रांसफर किया और कुछ रकम को वाउचर के माध्यम से निकाल लिया गया। बताया गया कि दिल्ली स्थित एक बैंक के खातों में रकम भेजी गई है, इसमें ट्रेडिंग कंपनी से भी खरीद फरोख्त कर उसका भुगतान इसी पैसे से किया गया है।

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बैंककर्मियों ने ही रची साजिश

मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में जमका घपला हुआ है। खास बात यह कि छह शातिर कर्मचारियों की इसमें खास भूमिका रही। जिला सहकारी बैंक मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि छह कर्मचरियों ने खातों में सेंध लगाकर 53 लाख से अधिक निकाले हैं। चार अधिकारी-कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ऊंचागांव शाखा से भी इनके द्वारा रुपये निकाले गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी को एफआईआर के लिए लिखा गया है। दोषियों से रिकवरी होगी।

ऐसे खुला मामला

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि बैंक के खाताधारक वीरपाल सिंह के परिजन सहकारी बैंक में पैसा निकालने के लिए शाखा में आए थे, जब उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि खाते से 1.10 लाख रुपये निकल चुके हैं। परिजनों ने बताया कि खाते से काफी समय से लेनदेन नहीं हो सका है। वीरपाल के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 13 साल पहले हो गई थी। पीड़ित से शिकायत लेकर बैंक अनुभाग अधिकारी प्रीतपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी प्रशासन सारांश गंधर्व और राकेश कुमार मिश्र को जांच अधिकारी बनाकर जांच शुरू कराई तो पता चला कि कुल 96 खातों से 53 लाख से अधिक फर्जी तरीके निकाले गए हैं।

जिन बैंकों में भेजा गया पैसा, उनकी भी होगी जांच

बैंक प्रबंधक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कर्मचारियों को दोषी मान लिया है और आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जिन-जिन बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका भी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस उक्त सभी बिंदुओं पर जांच कर उन खातों की भी जांच करेगी जिनमें पैसा भेजा गया है। इनके खाताधारक कौन हैं, ताकि रकम को निकाला जा सके इसके बारे में भी पुलिस को लिखा गया है।

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बैंक करेगा पूरा भुगतान होगी बर्खास्तगी

बैंक के जीएम ने बताया कि जिन बैंक खातों से रुपया निकाला गया है, उनका पूरा भुगतान बैंक द्वारा खाताधारकों को किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे सभी खातों को चिह्नित किया गया है, जिनमें वर्षों से लेनदेन नहीं हो सका है। उनमें खाता धारकों से संपर्क कर लेनदेन कराया जाएगा। उन्होंने बताया जो दोषी हैं उनके वेतन से बैंक रिकवरी करेगा और सभी की बर्खास्तगी के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

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