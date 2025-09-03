52 year old girlfriend murdered by 26 year old boyfriend bloody end of mismatched love on instagram 52 साल की प्रेमिका का 26 साल के प्रेमी ने किया कत्ल, इंस्टाग्राम पर बेमेल मोहब्बत का खूनी अंत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News52 year old girlfriend murdered by 26 year old boyfriend bloody end of mismatched love on instagram

52 साल की प्रेमिका का 26 साल के प्रेमी ने किया कत्ल, इंस्टाग्राम पर बेमेल मोहब्बत का खूनी अंत

डेढ़ साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर रानी से दोस्ती हुई। रानी ने उसे अपना पर्सनल नंबर दे दिया। कई बार यह दोनों फर्रुखाबाद के होटल में मिले। इसके बाद रानी उससे रुपयों की मांग करने लगी। रुपये न देने पर उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी करने लगी। उसने शादी करने का दबाव बनाया, जिससे वह परेशान हो गया।

Ajay Singh संवाददाता, मैनपुरीWed, 3 Sep 2025 06:20 AM
52 साल की प्रेमिका का 26 साल के प्रेमी ने किया कत्ल, इंस्टाग्राम पर बेमेल मोहब्बत का खूनी अंत

यूपी के मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के खरपरी गांव में 20 दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी। अब इस लाश की पहचान हो गई है। साथ ही पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला की हत्या की गई थी। यह हत्या उसके प्रेमी ने की थी। पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने घटना का खुलासा किया। उसके कब्जे से मृतका का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस फोन के जरिए ही पुलिस हत्यारोपी तक पहुंची। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा गया है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के मृतका प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। जिससे परेशान होकर उसके प्रेमी ने उसे मारा। यह खुलासा भी हुआ है। मृतका की उम्र करीब 52 साल थी जबकि उसके हत्यारोपी प्रेमी की उम्र 26 साल के आसपास बताई जा रही है। महिला जवान दिखने के लिए इंस्टाग्राम पर फिल्टर का इस्तेमाल करती थी।

11 अगस्त को सुबह 9 बजे खरपरी बंबा की पटरी से नगला गहियर की तरफ जाने वाले मार्ग पर झाड़ी में एक महिला का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने शव की पहचान कराई लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। 72 घंटे बाद पुलिस ने अज्ञात में ही पोस्टमार्टम कराया और शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला की गला घोंट कर हत्या करने की पुष्टि हुई तो पुलिस ने कोतवाली के दरोगा राजेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।

महिला की पहचान और हत्यारे की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। सीओ सिटी संतोष कुमार के नेतृत्व में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई। कोतवाली पुलिस, सर्विलांस और एसओजी ने मिलकर अज्ञात महिला के शव की पहचान रानी पत्नी राजपाल सिंह सोमवंशी निवासी जिठौली थाना राजेपुर फर्रुखाबाद के रूप में की। इस महिला की खरपरी बंबा के निकट ही हत्या की गई। पुलिस ने एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम किशोरपुर निवासी अरुण राजपूत पुत्र मुन्नालाल को गिरफ्तार किया।

आरोपी ने यह बताई हत्या करने की कहानी

सोमवार को एसपी सिटी अरुण कुमार ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी ने खुलासा किया वह गुड़गांव में ट्रैक्टर चलाता है। डेढ़ साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर रानी से दोस्ती हुई। रानी ने उसे अपना पर्सनल नंबर दे दिया और दोनों में बातें होने लगी। कई बार यह दोनों फर्रुखाबाद के होटल में मिले। इसके बाद रानी उससे रुपयों की मांग करने लगी। रुपये न देने पर उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी करने लगी। उसने शादी करने का दबाव बनाया, जिससे वह परेशान हो गया।

आठ अगस्त को उसने फोन पर कई बार इसके लिए धमकाया तो उसने फैसला कर लिया वह रानी को मैनपुरी बुलाकर मार देगा। इसी के तहत उसने 10 अगस्त को रानी को मैनपुरी बुला लिया। रानी भांवत चौराहे पर 12.30 बजे मिली। इसके बाद वह दोनों खरपरी बंबा की तरफ चले गए। इसी दौरान वह रानी के पीछे चला गया और गर्दन में पड़ी चुन्नी से गले में फंदा डालकर कस दिया। जब तक रानी गिर नहीं गई तब तक वह चुन्नी को गले में कसता रहा फिर बाद में गांठ लगा दी। जब उसे यकीन हो गया कि यह मर चुकी तो वह उसे वहीं छोड़कर भाग निकला।

