Hindustan Hindi News
लखनऊ से चलाई जाएंगी 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें, दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत

त्योहारों पर भारी भीड़ को देखते हुए लखनऊ से 52 त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ऐसे में दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:30 AM
त्योहारों पर भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन 52 त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ट्रेनों की समय सारिणी को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि, पहले 60 ट्रेनें चलाने की योजना थी। बोगियों की उपलब्धता के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है।

हालांकि, रेलवे बोर्ड की तरफ से लखनऊ होकर बिहार, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के लिए सौ से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह ट्रेनें उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की हैं। बावजूद इसके दशहरा, दीपावली व छठ पर्वों में लखनऊ से यात्रियों की भारी भीड़ के चलते बिहार और कोलकाता की तरफ जाने और मुंबई और दिल्ली की तरफ से लखनऊ और गोरखपुर की तरफ आने वाले यात्रियों को ट्रेनों में बर्थ नहीं मिल रही है।

त्योहार स्पेशल सहित रूटीन ट्रेनों में अभी से ही नो रूम दिखा रहा है। यानी कि वेटिंग के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। इसको देखते हुए ही उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने त्योहार के दौरान लाखों यात्रियों को सहूलियत पहुंचाने के लिए ही 52 त्योहारा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ मंडल में उपलब्ध अतिरिक्त बोगियों के हिसाब से ही 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। संभावना है कि एक सप्ताह में वहां से हरी झंडी मिल जाएगी।

सर्कुलर ट्रेन भी चलाने का निर्णय

लंबी दूरी के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने के अलावा रेलवे प्रशासन ने छोटी दूरी के स्टेशनों के बीच सर्कुलर ट्रेन भी चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें लखनऊ से बाराबंकी के रास्ते अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी आदि जगहों से होते हुए वापस लखनऊ के लिए चलेंगी।

