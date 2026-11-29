रामलला को तिलक चढ़ाने नेपाल से अयोध्या पहुंचे मेहमान, 51 सदस्यीय दल का हुआ भव्य स्वागत
नेपाल के जनकपुर से 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामलला को पारंपरिक तिलक चढ़ाने और उपहार भेंट करने अयोध्या पहुंचा। सोने-चांदी के आभूषण, फल, मिठाइयां और कपड़े लेकर आए इन मेहमानों का अयोध्या में स्वागत किया गया।
वार्षिक राम-जानकी विवाह समारोह के तहत रामलला को पारंपरिक तिलक चढ़ाने और उपहार भेंट करने के लिए नेपाल के जनकपुर से 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार सुबह अयोध्या पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। इसमें जनकपुर के महापौर मनोज शाह, जानकी मंदिर के महंत राम तापेश्वर दास वैष्णव और नेपाल विहिप के केंद्रीय सदस्य मनोहर शाह समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल सरयू-कमला एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचा। यह ट्रेन शनिवार दोपहर दो बजे जनकपुर से रवाना हुई थी। 51 सदस्यीय दल में दो महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रेन पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थी। इसमें भगवान श्रीराम का तिलक चढ़ाने के लिए जनकपुर से लगभग 55 तिलकहरू भी आए। स्टेशन पर महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष मुकेश पांडेय और स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार चौबे सहित अन्य लोगों ने फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से स्टेशन परिसर गूंज उठा।
पारंपरिक तिलक समारोह कारसेवकपुरम में आयोजित किया जाएगा। यहां जनकपुर से आए मेहमान रामलला को नेग चढ़ाएंगे। इसमें सोने-चांदी के आभूषण, फल, सूखे मेवे, मिठाइयां और कपड़े शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी और सीता-राम विवाह उत्सव के संयोजक राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि यह समारोह अयोध्या और जनकपुर के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनकपुर के लोग उनके रिश्तेदार हैं और इसी भावना के साथ उनके स्वागत और मेजबानी की तैयारियां की गई हैं। तिलक समारोह के बाद प्रतीकात्मक राम बारात 10 या 11 दिसंबर को जनकपुर के लिए रवाना होगी। वहां 12, 13 और 14 दिसंबर को विवाह से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद राम बारात अयोध्या लौटेगी।
जनकपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि ट्रेन की यात्रा उनके लिए अद्भुत है। सीधी ट्रेन रामधाम तक चलाए जाने के लिए उन्होंने दोनों देशों की सरकारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को विवाह पंचमी है और इसी दिन भगवान राम का विवाह होना है। इसका निमंत्रण पत्र भी वह साथ लेकर आ रहे हैं। पहली सीधी ट्रेन के पहले ही फेरे में तिलकहरू के आने को भारत-नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते का प्रतीक बताया जा रहा है। जनकपुर धाम महानगर पालिका के नगर प्रमुख मनोज कुमार साह ने कहा कि उन्हें अपार हर्ष हो रहा है। भगवान श्रीराम को वे दूल्हा सरकार मानते हैं, इसलिए जब तक सीता-राम का मिलन नहीं होता, यह यात्रा अधूरी है। उन्होंने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि बीते वर्ष गाड़ी से आए थे, टोल बहुत लगता था। ट्रेन में न टोल है, न टिकट महंगा है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें