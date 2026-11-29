नेपाल के जनकपुर से 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामलला को पारंपरिक तिलक चढ़ाने और उपहार भेंट करने अयोध्या पहुंचा। सोने-चांदी के आभूषण, फल, मिठाइयां और कपड़े लेकर आए इन मेहमानों का अयोध्या में स्वागत किया गया।

वार्षिक राम-जानकी विवाह समारोह के तहत रामलला को पारंपरिक तिलक चढ़ाने और उपहार भेंट करने के लिए नेपाल के जनकपुर से 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार सुबह अयोध्या पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। इसमें जनकपुर के महापौर मनोज शाह, जानकी मंदिर के महंत राम तापेश्वर दास वैष्णव और नेपाल विहिप के केंद्रीय सदस्य मनोहर शाह समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल सरयू-कमला एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचा। यह ट्रेन शनिवार दोपहर दो बजे जनकपुर से रवाना हुई थी। 51 सदस्यीय दल में दो महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रेन पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थी। इसमें भगवान श्रीराम का तिलक चढ़ाने के लिए जनकपुर से लगभग 55 तिलकहरू भी आए। स्टेशन पर महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष मुकेश पांडेय और स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार चौबे सहित अन्य लोगों ने फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से स्टेशन परिसर गूंज उठा।

पारंपरिक तिलक समारोह कारसेवकपुरम में आयोजित किया जाएगा। यहां जनकपुर से आए मेहमान रामलला को नेग चढ़ाएंगे। इसमें सोने-चांदी के आभूषण, फल, सूखे मेवे, मिठाइयां और कपड़े शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी और सीता-राम विवाह उत्सव के संयोजक राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि यह समारोह अयोध्या और जनकपुर के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनकपुर के लोग उनके रिश्तेदार हैं और इसी भावना के साथ उनके स्वागत और मेजबानी की तैयारियां की गई हैं। तिलक समारोह के बाद प्रतीकात्मक राम बारात 10 या 11 दिसंबर को जनकपुर के लिए रवाना होगी। वहां 12, 13 और 14 दिसंबर को विवाह से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद राम बारात अयोध्या लौटेगी।