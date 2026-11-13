यूपी के 50 हजार छात्रों को मिलेगा तोहफा, 15 नवंबर को टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी
युवाओं को तकनीक आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण की तैयारी शुरू हो गई है। इस चरण में टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल से होगी।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। सीएम योगी यूपी के 50 हजार छात्रों को तोहफा देंगे। यूपी सरकार ने युवाओं को तकनीक आधारित शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण की तैयारी शुरू हो कर दी है। इस चरण में टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल से होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे।
दूसरी ओर 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले कौशल दीक्षांत समारोह में भी अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इसके चलते 20,21 और 22 नवंबर के लिए इंदिरा प्रतिष्ठान में की गई बुकिंग को निरस्त कर दिया गया है।
60 लाख युवाओं तक पहुंची डिजिटल सशक्तीकरण की पहल
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जनपदों की सहभागिता रहेगी। इसमें करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं के शामिल होने का अनुमान है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए वर्ष 2021-22 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत की थी। 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद से योजना के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को अब तक करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अब वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट की आपूर्ति जनपदों को शुरू की गई है। इनके वितरण से प्रदेश के लाखों और विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के संसाधनों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को आगे बढ़ाती है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
शिक्षा से कौशल और रोजगार तक, व्यापक है योजना का दायरा
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना का लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों से संबद्ध विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है। इसमें उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पशुधन और संस्कृति विभाग से जुड़े शिक्षण संस्थान शामिल हैं। प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी योजना के दायरे में हैं। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्र विद्यार्थियों के लिए कोई आय अथवा आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।