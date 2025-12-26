यूपी के शहरों में इस काम में लगाए जाएंगे 5 हजार और सिपाही, डीजीपी बोले-ट्रेनिंग भी मिलेगी

संक्षेप: यूपी के शहरों में इस काम में 5 हजार और सिपाही लगाए जाएंगे। यूपी पुलिस ने बड़ी पहल की है। यातायात के बेहतर प्रबंधन व सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है।

यूपी पुलिस ने शहरों में लोगों को दिक्कत न हो। इसके साथ ही यातायात के बेहतर प्रबंधन व सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी लेकर यूपी पुलिस ने बड़ी पहल की है। नागरिक पुलिस के पांच हजार सिपाहियों को यातायात प्रबंधन में लगाया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन सिपाहियों को तैनाती से पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि बड़े शहरों में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए पांच हजार और पुलिस कर्मियों को यातायात की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अगले तीन सप्ताह में इन्हें खास प्रशिक्षण के बाद यातायात व्यवस्था संभालने में लगाया जाएगा। इन पुलिस कर्मियों के चयन की प्रक्रिया बीते दिनों पूरी कर ली गई थी। इनका प्रशिक्षण जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान इनको प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 जीरो फेटालिटी जिलों के 233 थानों में क्रिटिकल कारीडोर टीम का गठन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर दुर्घटनाओं में लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जल्द अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।