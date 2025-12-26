Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News5,000 more constables will be deployed for this work in cities of UP, DGP Rajeev said training will also be provided
यूपी के शहरों में इस काम में लगाए जाएंगे 5 हजार और सिपाही, डीजीपी बोले-ट्रेनिंग भी मिलेगी

यूपी के शहरों में इस काम में लगाए जाएंगे 5 हजार और सिपाही, डीजीपी बोले-ट्रेनिंग भी मिलेगी

संक्षेप:

यूपी के शहरों में इस काम में 5 हजार और सिपाही लगाए जाएंगे। यूपी पुलिस ने बड़ी पहल की है। यातायात के बेहतर प्रबंधन व सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है।

Dec 26, 2025 07:42 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी पुलिस ने शहरों में लोगों को दिक्कत न हो। इसके साथ ही यातायात के बेहतर प्रबंधन व सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी लेकर यूपी पुलिस ने बड़ी पहल की है। नागरिक पुलिस के पांच हजार सिपाहियों को यातायात प्रबंधन में लगाया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन सिपाहियों को तैनाती से पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि बड़े शहरों में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए पांच हजार और पुलिस कर्मियों को यातायात की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अगले तीन सप्ताह में इन्हें खास प्रशिक्षण के बाद यातायात व्यवस्था संभालने में लगाया जाएगा। इन पुलिस कर्मियों के चयन की प्रक्रिया बीते दिनों पूरी कर ली गई थी। इनका प्रशिक्षण जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान इनको प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 जीरो फेटालिटी जिलों के 233 थानों में क्रिटिकल कारीडोर टीम का गठन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर दुर्घटनाओं में लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जल्द अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस अफसरों की कॉन्फ्रेंस 27 से, इन 11 विषयों पर महामंथन; योगी भी रहेंगे

इससे पहले डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री करेंगे। परंपरा से हटकर पुलिस वीक को अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से इस नए स्वरूप की परिकल्पना की गई है। डीजीपी ने कहा, अब तक पुलिस वीक औपचारिक व प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित रहता था, जिसे राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय रणनीतिक मंथन के मंच में बदलने की पहल की है। सम्मेलन में नीति निर्धारण, संस्थागत सुधार व ठोस परिणामों पर खास जोर रहेगा। सम्मेलन में डीजी, एडीजी व आइजी स्तर के अधिकारी आधुनिक, नागरिक केंद्रित व तकनीक समर्थ पुलिस व्यवस्था विकसित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए अपने प्रस्तुतिकरण देंगे। इसके लिए 11 नोडल अधिकारी तय किए गए गए हैं, जिनके 45 सहयोगी पुलिस अधिकारी भी प्रस्तुतिकरण में शामिल रहेंगे। सम्मेलन में सभी एडीजी जोन व पुलिस आयुक्तों के अलावा रेंज के चुने हुए पुलिस अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सभी सत्र पुलिसिंग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों व प्राथमिकताओं पर केंद्रित होंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव से इन 12492 गांवों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, जानें क्या
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |