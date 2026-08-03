कौशल विकास मिशन की 500 कंपनियां 3 साल के लिए डिबार, यूपी सरकार का बड़ा एक्शन

कौशल विकास प्रशिक्षण देने में लापरवाही बरतने वाली प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ट्रेनिंग न देने वाली करीब 500 कंपनियों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया है।

UP News: यूपी सरकार ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने में लापरवाही बरतने वाली प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ट्रेनिंग न देने वाली करीब 500 कंपनियों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया है। अब ये कंपनियां अगले तीन साल तक मिशन के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं कर सकेंगी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिलों में टीमें भेजकर जांच कराई जा रही है । प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इन करीब 500 कंपनियों ने प्रशिक्षण लक्ष्य तो बढ़चढ़कर ले लिया लेकिन उतने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं दे पाई। जब जांच कराई गई तो कमी पकड़ी गई। अब इनसे काम छीन लिया गया। अब इनकी जगह दूसरी अच्छा काम करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी कौशल विकास मिशन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा । लापरवाही करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

निजी स्कूलों को भी प्रोजेक्ट प्रवीण से जोड़ने की तैयारी उधर, यूपी सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। योजना के सफल क्रियान्वयन और छात्रों की बढ़ती रुचि को देखते हुए अब इसे निजी माध्यमिक स्कूलों तक भी विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी कौशल प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें और भविष्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।