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कौशल विकास मिशन की 500 कंपनियां 3 साल के लिए डिबार, यूपी सरकार का बड़ा एक्शन

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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कौशल विकास प्रशिक्षण देने में लापरवाही बरतने वाली प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ट्रेनिंग न देने वाली करीब 500 कंपनियों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया है।

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कौशल विकास मिशन की 500 कंपनियां 3 साल के लिए डिबार की गई हैं

UP News: यूपी सरकार ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने में लापरवाही बरतने वाली प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ट्रेनिंग न देने वाली करीब 500 कंपनियों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया है। अब ये कंपनियां अगले तीन साल तक मिशन के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं कर सकेंगी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिलों में टीमें भेजकर जांच कराई जा रही है । प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इन करीब 500 कंपनियों ने प्रशिक्षण लक्ष्य तो बढ़चढ़कर ले लिया लेकिन उतने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं दे पाई। जब जांच कराई गई तो कमी पकड़ी गई। अब इनसे काम छीन लिया गया। अब इनकी जगह दूसरी अच्छा काम करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी कौशल विकास मिशन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा । लापरवाही करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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निजी स्कूलों को भी प्रोजेक्ट प्रवीण से जोड़ने की तैयारी

उधर, यूपी सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। योजना के सफल क्रियान्वयन और छात्रों की बढ़ती रुचि को देखते हुए अब इसे निजी माध्यमिक स्कूलों तक भी विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी कौशल प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें और भविष्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

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प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में दक्ष बनाकर उन्हें भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों को उनके विद्यालयों में ही विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समेत कई क्षेत्रों के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठाकर हुनरमंद बनें और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक दक्षता और उद्यमिता की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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