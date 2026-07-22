बाजार में 500 रुपए के नोट की बादशाहत, 200 पड़ा कमजोर; क्या कहते हैं RBI के ताजा आंकड़े

आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सबसे बाद में जारी हुआ यह नोट अब सबसे कमजोर पड़ गया है। जबकि 500 रुपये का नोट बाजार का बादशाह बना हुआ है। छोटे भुगतान के लिए लोग 100 रुपये का नोट अधिक सुविधाजनक मानते हैं, जबकि बड़ी खरीदारी या भुगतान में 500 रुपये का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।

आशीष दीक्षित, कानपुर दो सौ रुपये का नोट 100 और 500 रुपये के बीच की जरूरत पूरी करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब वही नोट बाजार में सबसे कम दिखाई देने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सबसे बाद में जारी हुआ यह नोट अब सबसे कमजोर पड़ गया है। चलन में मौजूद कुल नोटों में 200 की हिस्सेदारी महज 6.13 फीसदी रह गई है, जबकि 500 रुपये का नोट बाजार का बादशाह बना हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस समय 176.55 अरब नोट चलन में हैं। इनमें 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 41.25 फीसदी है, जो किसी भी मूल्य वर्ग में सबसे अधिक है।

इसके मुकाबले 200 रुपये के नोट महज 6.13 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे पीछे हैं। वहीं 100 रुपये के नोट 16.03 फीसदी और 10 रुपये के नोट 15.94 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बड़ी संख्या में बाजार में घूम रहे हैं। नोट जितनी तेजी से आया, उतनी गति से गायब : ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॅनफेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्र का कहना है कि बाजार ने 200 रुपये के नोट को उचित स्थान नहीं दिया। छोटे भुगतान के लिए लोग 100 रुपये का नोट अधिक सुविधाजनक मानते हैं, जबकि बड़ी खरीदारी या भुगतान में 500 रुपये का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि 200 रुपये का नोट दोनों के बीच अपनी अलग पहचान नहीं बना सका।

डिजिटल भुगतान की वजह से भी सिमटा आर्थिक विशेषज्ञ अंकुर गोयल कहते हैं कि एटीएम से भी अधिकतर 100 और 500 रुपये के नोट ही निकलते हैं। व्यापारियों के पास भी इन्हीं नोटों का लेनदेन ज्यादा है। 200 रुपये का नोट लोगों के हाथों तक कम पहुंच रहा है। डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते चलन ने भी इसकी उपयोगिता को सीमित कर दिया है।