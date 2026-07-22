बाजार में 500 रुपए के नोट की बादशाहत, 200 पड़ा कमजोर; क्या कहते हैं RBI के ताजा आंकड़े
आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सबसे बाद में जारी हुआ यह नोट अब सबसे कमजोर पड़ गया है। जबकि 500 रुपये का नोट बाजार का बादशाह बना हुआ है। छोटे भुगतान के लिए लोग 100 रुपये का नोट अधिक सुविधाजनक मानते हैं, जबकि बड़ी खरीदारी या भुगतान में 500 रुपये का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।
आशीष दीक्षित, कानपुर
दो सौ रुपये का नोट 100 और 500 रुपये के बीच की जरूरत पूरी करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब वही नोट बाजार में सबसे कम दिखाई देने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सबसे बाद में जारी हुआ यह नोट अब सबसे कमजोर पड़ गया है। चलन में मौजूद कुल नोटों में 200 की हिस्सेदारी महज 6.13 फीसदी रह गई है, जबकि 500 रुपये का नोट बाजार का बादशाह बना हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस समय 176.55 अरब नोट चलन में हैं। इनमें 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 41.25 फीसदी है, जो किसी भी मूल्य वर्ग में सबसे अधिक है।
इसके मुकाबले 200 रुपये के नोट महज 6.13 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे पीछे हैं। वहीं 100 रुपये के नोट 16.03 फीसदी और 10 रुपये के नोट 15.94 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बड़ी संख्या में बाजार में घूम रहे हैं। नोट जितनी तेजी से आया, उतनी गति से गायब : ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॅनफेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्र का कहना है कि बाजार ने 200 रुपये के नोट को उचित स्थान नहीं दिया। छोटे भुगतान के लिए लोग 100 रुपये का नोट अधिक सुविधाजनक मानते हैं, जबकि बड़ी खरीदारी या भुगतान में 500 रुपये का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि 200 रुपये का नोट दोनों के बीच अपनी अलग पहचान नहीं बना सका।
डिजिटल भुगतान की वजह से भी सिमटा
आर्थिक विशेषज्ञ अंकुर गोयल कहते हैं कि एटीएम से भी अधिकतर 100 और 500 रुपये के नोट ही निकलते हैं। व्यापारियों के पास भी इन्हीं नोटों का लेनदेन ज्यादा है। 200 रुपये का नोट लोगों के हाथों तक कम पहुंच रहा है। डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते चलन ने भी इसकी उपयोगिता को सीमित कर दिया है।
25 अगस्त 2017 को जारी हुआ
200 रुपये का नोट 25 अगस्त 2017 को पहली बारं जारी किया गया था। उस समय इसे 100 और 500 रुपये के नोटों के बीच की कमी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। रिटायर एसबीआई अधिकारी आरसी शुक्ला कहते हैं कि 200 के नोट को बाजार में उतारते समय उम्मीद थी कि यह छोटे और मध्यम भुगतान के लिए सबसे उपयोगी नोट बनेगा, लेकिन समय के साथ इसकी मौजूदगी कमजोर होती चली गई। एटीएम, बैंकों और बाजार में 200 रुपये के नोट की उपलब्धता और उपयोग नहीं बढ़ा, तो आने वाले समय में इसकी हिस्सेदारी और घट सकती है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें