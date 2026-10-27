गाय खरीदने पर 50% सब्सिडी, गरीबों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे फ्री; योगी सरकार का फैसला

योगी कैबिनेट ने राज्य पशुधन मिशन शुरू करने को मंजूरी दी। इसके तहत गाय के बीमा प्रीमियम का 85% सरकार और 15% पशुपालक देगा। गाय पालन पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर होगा। गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे।

योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य पशुधन मिशन शुरू किया जाएगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मिशन के तहत गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा। वहीं, गाय पालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की व्यवस्था भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है, लेकिन कम उत्पादन और बाजार की समस्याओं के कारण पशुपालकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पशुपालकों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। वहीं, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपी जाएगी। इसके संचालन और रखरखाव पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नाविकों का बीमा कराया जाएगा स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण की व्यवस्था अब पंजीयन विभाग में भी होगी। कंपनी की शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। पहले स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण कंपनी के विलय या डी-मर्जर पर पूरी वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर भारत सरकार को भेजा जाएगा।vपरिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके तहत यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों व स्टीमर का पंजीकरण होगा। गैर-यांत्रिक नाव के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यात्रियों और नाविकों का बीमा भी कराया जाएगा।