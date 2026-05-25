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कानपुर में सिपाही के घर में 50 लाख की चोरी; कमरों में कुंडी लगाकर अलमारियां साफ कर दी

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सचेंडी (कानपुर)
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तहरीर में सोने-चांदी व 2.30 लाख चोरी होने का जिक्र किया है। तहरीर में इस बात का जिक्र नहीं है कि, कितने तोला सोना-चांदी चोरी हुआ है। हालांकि, बातचीत के दौरान उन्होंने 25 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के जेवर समेत करीब 50 लाख चोरी होने की बात कही है।

कानपुर में सिपाही के घर में 50 लाख की चोरी; कमरों में कुंडी लगाकर अलमारियां साफ कर दी

कानपुर के सचेंडी के कटरा घनश्याम की गढ़ी में चोरों ने पुलिसकर्मी के दो मंजिला मकान पर धावा बोल दिया। शातिरों ने पहले कमरों के बाहर कुंडी लगाई, फिर कमरों में रखी अलमारियों का लॉकर तोड़कर नकदी व जेवरात समेत करीब 50 लाख का माल उड़ा ले गए। रविवार सुबह बाहर से कमरा बंद होने पर पुलिसकर्मी की बहन ने दूसरे कमरे में सो रहे भाई से कुंडी खोलने की बात कही, बाहर निकलने पर अन्य कमरों का नजारा देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंचे एसीपी पनकी एमके सिंह, पुलिस फोर्स ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन किया।

संयुक्त परिवार में रहता है सिपाही

कटरा घनश्याम की गढ़ी निवासी अखंड प्रताप सिंह अंबेडकर नगर के टांडा में सिपाही के पद पर तैनात हैं। यहां वह संयुक्त परिवार रहता है, जिसमें लकड़ी कारोबारी चाचा गजेंद्र कुमार सिंह पत्नी मीनू और बेटा युवराज और बेटी आराध्या के साथ भूतल में, जबकि दूसरे चाचा अधिवक्ता उपेंद्र सिंह पत्नी शशि और बेटा रुद्र और बेटी अन्विशा के साथ प्रथम तल पर रहते हैं। इसी तल में अखंड की मां मीना देवी और छोटा भाई रघु रहते हैं। पिता ज्ञानेंद्र का निधन हो चुका है। अन्विशा ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे पूरा परिवार खाना खाकर अपने-अपने कमरों में सोने चले गए।

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कमरों में अंदर से लगी थी कुंडी, खुली थी अलमारियां

रविवार तड़के करीब साढ़े चार बजे मां शशि को उठीं तो कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। दरवाजा न खुलने पर मां ने उन्हें बताया, इस पर अन्विशा ने सामने के कमरे में सो रहे रघु को फोन किया। रघु के भी कमरे के दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी।अन्विशा के कमरे की कुंडी खोलने के बाद नीचे गया तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, जबकि दोनों तलों के कमरों में रखी अलमारियों के लॉकर खुले पड़े और सामान बिखरा था। सुबह एसीपी पनकी एमके सिंह, सचेंडी थाने का फोर्स, फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य संकलन को पहुंची। परिजनों ने दावा किया कि, गजेंद्र और उपेंद्र के कमरों से चोरों ने अलमारी से 25 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के जेवर व दोनों के कमरों में रखी सवा दो लाख की नगदी चुरा ले गए हैं।

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कितने तोला सोना-चांदी गया मुकदमे में जिक्र नहीं

अधिवक्ता उपेंद्र सिंह द्वारा दी गई तहरीर में सोने-चांदी व 2.30 लाख चोरी होने का जिक्र किया है। तहरीर में इस बात का जिक्र नहीं है कि, कितने तोला सोना-चांदी चोरी हुआ है। हालांकि, बातचीत के दौरान उन्होंने 25 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के जेवर समेत करीब 50 लाख चोरी होने की बात कही है। आरोप है कि, सूचना के तहत शुरुआत में दी गई रफ कॉपी पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

मेनगेट का ताला टूटा, बाबा को नहीं चला पता

घर में एक कमरा चबूतरे में बना है, उसमें अखंड के बाबा अमोल सिंह सोते हैं। रात में लघुशंका व अन्य कारणों से अंदर जाने के लिए वह गेट में ज्यादातर बाहर से ताला लगा देते हैं। इसी ताले को तोड़ कर चोर अंदर दाखिल हुए है। इस दौरान अमोल सोते रह गए। आशंका है कि, शातिर ने उन पर नशीला स्प्रे डालकर मेनगेट का ताला तोड़ वारदात को अंजाम दिया।

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खुलासे को छह टीमें लगाई गईं

इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि घर में सीसी टीवी कैमरे लगे हैं, हालांकि 8 मई से कैमरे बंद चल रहे हैं, इसलिए फुटेज नहीं मिल सकी। रिपोर्ट दर्ज कर अन्य जगह लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं पुलिस की छह टीमें आरोपितों की तलाश के लिए लगी है।

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