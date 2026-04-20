यूपी में 5 साल का मासूम बना तेंदुए का निवाला; इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम

मां बार-बार कहती है कि बेटे को खेत में न ले जाती तो वह अब तक गोद में खेल रहा होता। दिलशाद अपने माता-पिता की तीन संतानों में इकलौता बेटा था। मां-बाप के सामने तेंदुए 5 साल के बेटे को खींचकर ले गया। और निवाला बना लिया।

लखीमपुर खीरी में खेत पर काम कर रहे दंपति के साथ गए पांच साल के बालक को तेंदुआ खींच कर ले गया। परिवार वाले और ग्रामीण उसको खोजते रहे। शनिवार रात एक बजे बालक का अधखाया शव पाया गया। नयापुरवा गांव निवासी उम्मेद अली शनिवार को अपने परिवार के साथ गेहूं कटाई के लिए मजदूरी पर गए थे। उनका पांच वर्षीय पुत्र दिलशाद भी साथ था। दंपति और अन्य मजदूर गेहूं काटने में व्यस्त थे और दिलशाद पास ही मौजूद था। कुछ देर बाद उमेद ने देखा तो बेटा दिलशाद गायब था। शनिवार शाम से उसकी तलाश शुरू की गई। रात में खोजबीन के दौरान दिलशाद का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला। बालक के शरीर के कई हिस्से गायब थे।

बेटे की मौत से सदमे में परिवार पांच वर्षीय मासूम दिलशाद की दर्दनाक मौत ने जहां पूरे गांव को झकझोर दिया है, वहीं पीड़ित परिवार पर मानों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मजदूरी कर किसी तरह गुजर-बसर करने वाला परिवार अब गहरे सदमे और असहाय स्थिति में है। मां बार-बार कहती है कि बेटे को खेत में न ले जाती तो वह अब तक गोद में खेल रहा होता। दिलशाद अपने माता-पिता की तीन संतानों में इकलौता बेटा था। दो बहनों के बीच वह परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। माता-पिता उसे पढ़ा-लिखाकर बेहतर भविष्य देने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन एक पल में ही यह सपना बिखर गया।

दो बहनों का इकलौता भाई था दिलशाद घटना के दिन यानी शनिवार को पिता उम्मेद अली और मां नशीमुन बानो रोज की तरह खेतों में मजदूरी करने गए थे। उनके साथ दिलशाद भी था, लेकिन काम में व्यस्त माता-पिता को क्या पता था कि उनका बेटा कुछ ही देर में काल का ग्रास बन जाएगा। शाम को घर लौटते समय जब दिलशाद नजर नहीं आया तो परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। खोजबीन के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। मासूम की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता गहरे सदमे में बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो जा रहे हैं। दोनों बहनें भी इस घटना को समझ नहीं पा रहीं, जिससे घर का माहौल पूरी तरह गमगीन है।