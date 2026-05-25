यात्रीगण ध्यान दें, बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें निरस्त, 14 ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन तक नहीं जाएंगी

गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म पर एफओबी बनने के कारण बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन तक नहीं जाएंगी।

गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या-07 एवं 08 पर पैदल उपरिगामी पुल (एफओबी.) के निर्माण के कारण यातायात एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके चलते पांच ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनों को बीच में ही रोक कर चलाया जाएगा।

ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी- गोरखपुर से 04 जून को चलने वाली 05057 गोरखपुर-दिल्ली, दिल्ली से 05 जून को चलने वाली 05058 दिल्ली-गोरखपुर, गोरखपुर से 29 मई एवं 05 जून को चलने वाली 05053 गोरखपुर-बान्द्रा, बान्द्रा टर्मिनस से 30 मई एवं 06 जून को चलने वाली 05054 बान्द्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस सहित गोरखपुर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 55031/55032 गोरखपुर-गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

ये ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन नहीं जाएंगी- गोमतीनगर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर से चलाई जाएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 03 जून को चलने वाली 11081 लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी पर यात्रा समाप्त करेगी।

गोरखपुर से 05 जून को चलने वाली 11082 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी। अहमदाबाद से 29, 30, 31 मई, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 जून को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30, 31 मई, 01, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 जून चलने वाली 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 21.40 बजे चलाई जायेगी। बान्द्रा टर्मिनस से 01 जून को चलने वाली 19091 बान्द्रा -गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 02 जून चलने वाली 19092 गोरखपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से चलाई जाएगी।