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यात्रीगण ध्यान दें, बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें निरस्त, 14 ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन तक नहीं जाएंगी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म पर एफओबी बनने के कारण बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन तक नहीं जाएंगी।

यात्रीगण ध्यान दें, बांद्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें निरस्त, 14 ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन तक नहीं जाएंगी

गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या-07 एवं 08 पर पैदल उपरिगामी पुल (एफओबी.) के निर्माण के कारण यातायात एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके चलते पांच ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनों को बीच में ही रोक कर चलाया जाएगा।

ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी-

गोरखपुर से 04 जून को चलने वाली 05057 गोरखपुर-दिल्ली, दिल्ली से 05 जून को चलने वाली 05058 दिल्ली-गोरखपुर, गोरखपुर से 29 मई एवं 05 जून को चलने वाली 05053 गोरखपुर-बान्द्रा, बान्द्रा टर्मिनस से 30 मई एवं 06 जून को चलने वाली 05054 बान्द्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस सहित गोरखपुर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 55031/55032 गोरखपुर-गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

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ये ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन नहीं जाएंगी-

गोमतीनगर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 29 मई से 07 जून तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर से चलाई जाएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 03 जून को चलने वाली 11081 लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी पर यात्रा समाप्त करेगी।

गोरखपुर से 05 जून को चलने वाली 11082 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी। अहमदाबाद से 29, 30, 31 मई, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 जून को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30, 31 मई, 01, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 जून चलने वाली 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 21.40 बजे चलाई जायेगी। बान्द्रा टर्मिनस से 01 जून को चलने वाली 19091 बान्द्रा -गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 02 जून चलने वाली 19092 गोरखपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से चलाई जाएगी।

बान्द्रा टर्मिनस से 31 मई को चलने वाली 22921 बान्द्रा -गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर बलरामपुर पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 02 जून को चलने वाली 22922 गोरखपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर बलरामपुर से चलाई जाएगी। पुणे से 28 मई एवं 04 जून को चलने वाली 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30 मई एवं 06 जून को चलने वाली 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ से चलाई जाएगी। दादर से 28, 30, 31 मई, 02 एवं 04 जून को चलने वाली 01027 दादर-गोरखपुर एक्स गोरखपुर के स्थान पर मऊ पर यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 30 मई, 01, 02, 04 एवं 06 जून को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर एक्स गोरखपुर के स्थान पर मऊ से चलाई जायेगी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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