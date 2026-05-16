40 सेकेंड में 15 तमाचे, उंगलियों में सूजा फंसाकर जूते से दबाया; रीलबाज दारोगा ने युवक को थर्ड डिग्री दी

बताया जा रहा है कि चोरी के शक में पुलिस का मुखबिर युवक को चौकी ले गया। यहां रीलबाज चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह सोमवंशी ने 40 सेकंड में युवक के 15 तमाचे मारे, फिर हाथ उंगलियों में सूजा फंसाकर जूतों से दबाकर थर्ड डिग्री दी।

कानपुर के रामनारायण बाजार में इलेक्ट्रिक दुकान में काम करने वाले युवक ने एक चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि चोरी के शक में पुलिस का मुखबिर युवक को चौकी ले गया। यहां रीलबाज चौकी इंचार्ज ने 40 सेकंड में युवक के 15 तमाचे मारे, फिर हाथ उंगलियों में सूजा फंसाकर जूतों से दबाकर थर्ड डिग्री दी। उधर, युवक से मारपीट की सूचना पर शुक्रवार को गुस्साए दुकानदारों ने दुकानें बंदकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुरसवां निवासी कमल कश्यप उर्फ चौपट रामनारायण बाजार स्थित मधु इलेक्ट्रानिक व साउंड सिस्टम की दुकान में काम करता है।

व्यापारियों के विरोध पर युवक को छोड़ा गया कमल ने बताया कि गुरुवार शाम करीब चार बजे मोहल्ले में रहने वाले मुखबिर का दोस्त कुछ सामान उठवाने के बहाने पटकापुर चौकी ले गया, जहां चौकी इंचार्ज ने एक किरायेदार के घर में चोरी का आरोप लगा पूछताछ की। मना करने पर चौकी इंचार्ज ने उसे यातनाएं दीं। जानकारी पर पहुंचे व्यापारियों के विरोध पर करीब तीन घंटे बाद उसे छोड़ा गया। इसके बाद व्यापारियों ने अगले दिन दुकानें बंद कर नारेबाजी की। फीलखाना पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर दुकानदारों को शांत कराया।

साहब इसकी आंख में मिर्च डाल दो पीड़ित कमल के मुताबिक चौकी इंचार्ज जिस समय पूछताछ कर रहा था, उस समय चौकी में मुखबिर व उसका जिगरी दोस्त सामने कुर्सी में ठाठ से बैठ था। चोरी न करने की बात सुन जहां एक तरफ दरोगा पीट रहे थे, इसी दौरान मुखबिर ने कहा कि साहब, इसकी आंख में मिर्च डालो... तब यह सच बताएगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान 40 सेकेंड में 15 थप्पड़ मारे गए। बेकसूर होने की गुहार लगाने पर उसकी उंगलियों में सूजा फंसाकर पैरों से दबाया गया। घटना के दौरान मौजूद मुखबिर चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह सोमवंशी को उकसाता और हंसता रहा।

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन वहीं इस मामले में मामले में एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि युवक की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं जांच कर कार्रवाई का आश्वसन देकर व्यापारियों को भी शांत करा दिया गया था।