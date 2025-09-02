दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस बार खास है 5 सितंबर की तारीख, मस्जिद-मदरसों में होंगे प्रोग्राम

5 सितंबर का दिन दुनियाभर के मुसलमानों के लिए खास अहमियत वाला है। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर भारत सहित तमाम देशों में बड़े स्तर पर जश्न-ए-मिलादुन्नबी मनाया जाएगा।

5 सितंबर के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की विलादत के 1500 साल पूरे होंगे। इस दिन पैगंबर-ए-इस्लाम की तालीम और सीरत (जीवनशैली) को आम करने के लिए मस्जिदों, मदरसों और इदारों में खास प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। भारत में सुन्नी बरेलवी, देवबंदी, अहलेहदीस और तमाम दूसरे मसलक के अनुयायी अपने-अपने मदरसों में सेमिनार, महफिल-ए-मिलाद और जलसों का आयोजन करेंगे। सुन्नी बरेलवी उलेमा और धर्मगुरु पैगंबर की तालीम को मौजूदा हालात को देखते हुए तकरीर करेंगे। खासकर युवाओं को उनके आदर्शों से जोड़ने और इस्लामी एकता का संदेश देने पर जोर दिया जाएगा। कुछ संगठनों द्वारा ऑनलाइन वेबिनार और इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार भी रखी गई है।