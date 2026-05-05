KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकराई स्कॉर्पियो, 5 पुलिसकर्मियों की मौत
जालौन में तैनात पांच पुलिसकर्मियों की हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर धुलावट टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ।
UP News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में तैनात पांच पुलिसकर्मियों की हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही प्रदेश के पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। ये दर्दनाक हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर धुलावट टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ।
पुलिस के अनुसार, पलवल की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो कार ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन चालक नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे दूसरी गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार सभी पांच पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने राहत कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त वाहन में शव फंसे होने के कारण उन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एंबुलेंस की मदद से शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
वहीं, इस मामले में तौरू थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि मृतक सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे, जो जालौन जिले में तैनात थे। घटना की सूचना जालौन के पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, डबल डेकर बस-ट्रक की टक्कर
उधर, गंगा एक्सप्रेसवे पर बदायूं जिले की सीमा में स्थित गांव सिटोली टोल प्लाजा के पास मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लुधियाना से उन्नाव जा रही एक डबल डेकर बस टोल प्लाजा पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 16 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सूचना मिलते ही यूपीडा और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से बहजोई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 16 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कई यात्री उसमें फंस गए थे। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला। घटना के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सुचारु कराया गया। वहीं सीएमओ ने बहजोई सीएचसी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें