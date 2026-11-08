त्योहारी सीजन में बढ़ गए उल्टी-दस्त के 15% मरीज, खुशियां मनाने के बजाय लोग अस्पताल पहुंच रहे

त्योहारों में मिठाई और तला-भुना भोजन लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। कानपुर के हैलट और उर्सला अस्पताल में तीन दिन में फूड पॉइजनिंग, उल्टी और दस्त के मरीजों में 15 फीसदी इजाफा हुआ है। इनमें 80 फीसदी मरीज 22 से 40 साल के हैं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता: त्योहार की मिठास और पकवानों का स्वाद पेट पर भारी पड़ने लगा है। सुबह मिठाई, दोपहर में पूड़ी-कचौड़ी और रात में दावत का दौर पाचन तंत्र बिगाड़ रहा है। खानपान में लापरवाही के चलते लोग त्योहार की खुशियां मनाने के बजाय अस्पताल पहुंच रहे हैं। हैलट और उर्सला में तीन दिन में फूड प्वॉइजनिंग, उल्टी और दस्त के मरीजों में करीब 15 फीसदी इजाफा हुआ है। इनमें लगभग 80 फीसदी मरीज 22 से 40 साल की उम्र के हैं। पहले से बीमार लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहार के दौरान खानपान का समय और तरीका दोनों बदल जाते हैं। लोग घरों में बने पकवानों के साथ बाजार की मिठाइयों, नमकीन और फास्ट फूड का भी खूब सेवन कर रहे हैं। कई बार भूख न होने के बावजूद स्वाद के चक्कर में लगातार खाते रहते हैं। अधिक मात्रा में मिठाई और तला-भुना भोजन पाचन संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं, खुले में रखी मिठाइयां, दूषित पानी और बासी भोजन पेट में संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं।

पहले से बीमारी वालों पर आफत पेट में संक्रमण होने पर शुरुआत में पेट दर्द, मरोड़, जी मिचलाना और उल्टी की शिकायत होती है। इसके बाद दस्त, बुखार और कमजोरी भी हो सकती है। लगातार उल्टी-दस्त होने से शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी होने लगती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और पहले से पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

ज्यादा खाने से पाचन तंत्र पर पड़ता है दबाव त्योहार में लोग सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मात्रा में मिठाई और तला-भुना भोजन खाते हैं। इससे एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बासी या दूषित भोजन से संक्रमण और फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसलिए ताजा भोजन करें और खानपान में संतुलन बनाए रखें।

डॉ. जेएस कुशवाहा, वरिष्ठ चिकित्सक, हैलट

ये हैं प्रमुख लक्षण -

बार-बार उल्टी और दस्त होना

पेट में दर्द और मरोड़ उठना

जी मिचलाना और भूख न लगना

बुखार, सिरदर्द और कमजोरी

मुंह सूखना और पेशाब कम होना

त्योहार में ऐसे करें बचाव- ताजा और अच्छी तरह पका भोजन ही खाएं

खुले में रखी मिठाइयों और कटे फलों से बचें

तली-भुनी चीजें सीमित मात्रा में खाएं

साफ पानी पिएं और भोजन से पहले हाथ धोएं