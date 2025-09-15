5 lakh population of Lucknow will face power crisis today, many areas including Gomtinagar will be affected लखनऊ की 5 लाख आबादी आज झेलेगी बिजली संकट, गोमतीनगर समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ की 5 लाख आबादी आज झेलेगी बिजली संकट, गोमतीनगर समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे

राजधानी लखनऊ में पांच लाख आबादी आज बिजली संकट झेलेगी। जानकीपुरम, ठाकुरगंज, सआदतगंज, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, राजाजीपुरम, पुरनिया, निशातगंज समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:37 AM
लखनऊ में सोमवार को करीब पांच लाख आबादी बिजली संकट झेलेगी। जानकीपुरम, ठाकुरगंज, सआदतगंज, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, राजाजीपुरम, पुरनिया, निशातगंज सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। लेसा अधिकारियों के मुताबिक 15 सितम्बर से 14 अक्तूबर तक अनुरक्षण माह चलाया जाएगा। इस दौरान फीडर, ट्रांसफार्मर में मरम्मत कार्य किया जाएगा।

जानकीपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज उपकेंद्र सेक्टर-एच, गुड़म्बा थाना कॉलोनी में सुबह 10.30 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली गुल रहेगी। ठाकुरगंज के राधाग्राम उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी। आजाद नगर उपकेंद्र सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली बंद रहेगी। सआदतगंज के न्यू नूरबाड़ी उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इंदिरानगर के एचएएल उपकेंद्र के ए-ब्लॉक, नीलगिरी में सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली बंद रहेगी। गोमतीनगर के मंत्री आवास उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। इससे वन विभाग कॉलोनी, मंडी परिषद कॉलोनी, आइस टावर, पीएनबी टावर, टेलीफोन एक्सचेंज, सर्वे ऑफ इंडिया सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। वहीं विजयंतखंड, विक्रांतखंड, विभवखंड व विकल्पखंड में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी। विश्वासखंड उपकेंद्र सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक बिजली गुल रहेगी।

इससे विधायकपुरम, पत्रकारपुरम, विनयखंड-एक व चार, विजयखंड व उजरियांव प्रभावित रहेगा। गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-पांच उपकेंद्र सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे तक बिजली गुल रहेगी। राजाजीपुरम न्यू उपकेंद्र सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली गुल रहेगी। इससे आनंद विहार, शिवाजीपुरम, सेक्टर-11, अशोक नगर, धनिया महरी पुल, शक्ति चौराहा, अशरफ नगर, एफ-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, थाना तालकटोरा सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे।

गोमतीनगर विस्तार व निशातगंज की बिजली ठप रहेगी

गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-एक उपकेंद्र के मकदूमपुर, वरदानखंड, श्रद्धानगर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली गुल रहेगी। गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-चार उपकेंद्र के सुलभ आवास उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली गुल रहेगी। अहिबरनपुर उपकेंद्र के आदर्शपुरम में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बिजली गुल रहेगी। पुरनिया उपकेंद्र के सेक्टर-एच व सेक्टर-जे में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। भीखमपुर उपकेंद्र के निशातगंज में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। उतरेठिया उपकेंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।

