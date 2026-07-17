Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPS Transfer: रामपुर-ललितपुर के एसपी समेत 5 IPS के तबादले; यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

यूपी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अनिल कुमार सिंह को रामपुर, संजीव कुमार बाजपेई को पुलिस अधीक्षक ललितपुर,  गोपाल कृष्ण चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, मो. मुस्ताक को पुलिस उपायुक्त लखनऊ, सोमेन्द्र मीना को क्षेत्रीय अभिसूचना आगरा नियुक्त किया गया है।

IPS Transfer: रामपुर-ललितपुर के एसपी समेत 5 IPS के तबादले; यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रामपुर और ललितपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया है। आदेश के अनुसार सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात अनिल कुमार सिंह (आईपीएस-एसपीएस-2015) को अब पुलिस अधीक्षक, रामपुर नियुक्त किया गया है। वहीं गोपाल कृष्ण चौधरी (आईपीएस-आरआर-2016) को पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पद से स्थानांतरित कर सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मो. मुस्ताक (आईपीएस-आरआर-2016) को पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के पद से स्थानांतरित कर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाया गया है। वहीं सोमेन्द्र मीना (आईपीएस-आरआर-2017), जो अब तक पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, आगरा के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा संजीव कुमार बाजपेई (आईपीएस-एसपीएस-2018) को सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर नियुक्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में ताबड़तोड़ तबादले, 100 से ज्यादा SDM समेत 182 पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर

राज्य सरकार द्वारा किए गए इन तबादलों को कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ था। 100 से ज्यादा एसडीएम समेत 182 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।