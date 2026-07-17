IPS Transfer: रामपुर-ललितपुर के एसपी समेत 5 IPS के तबादले; यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल

यूपी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अनिल कुमार सिंह को रामपुर, संजीव कुमार बाजपेई को पुलिस अधीक्षक ललितपुर, गोपाल कृष्ण चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, मो. मुस्ताक को पुलिस उपायुक्त लखनऊ, सोमेन्द्र मीना को क्षेत्रीय अभिसूचना आगरा नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रामपुर और ललितपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया है। आदेश के अनुसार सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात अनिल कुमार सिंह (आईपीएस-एसपीएस-2015) को अब पुलिस अधीक्षक, रामपुर नियुक्त किया गया है। वहीं गोपाल कृष्ण चौधरी (आईपीएस-आरआर-2016) को पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पद से स्थानांतरित कर सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मो. मुस्ताक (आईपीएस-आरआर-2016) को पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के पद से स्थानांतरित कर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाया गया है। वहीं सोमेन्द्र मीना (आईपीएस-आरआर-2017), जो अब तक पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, आगरा के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा संजीव कुमार बाजपेई (आईपीएस-एसपीएस-2018) को सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर नियुक्त किया गया है।