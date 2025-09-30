5 churches and 100 prayer halls, over 1000 Hindus converted to Christianity; how did Lucknow become a hub of conversion 5 चर्च और 100 प्रार्थना सभास्थल, 1000 से अधिक हिंदू बने ईसाई; कैसे धर्मांतरण का गढ़ बना लखनऊ?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News5 churches and 100 prayer halls, over 1000 Hindus converted to Christianity; how did Lucknow become a hub of conversion

5 चर्च और 100 प्रार्थना सभास्थल, 1000 से अधिक हिंदू बने ईसाई; कैसे धर्मांतरण का गढ़ बना लखनऊ?

यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज, नगराम और निगोहां के साथ ही गोसाईंगंज का कुछ इलाका धर्मांतरण के गढ़ बन गए। यहां एक हजार से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराके ईसाई बना दिया गया।

Deep Pandey लखनऊ। सौरभ शुक्लाTue, 30 Sep 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
5 चर्च और 100 प्रार्थना सभास्थल, 1000 से अधिक हिंदू बने ईसाई; कैसे धर्मांतरण का गढ़ बना लखनऊ?

लखनऊ में करीब तीन दशक से मोहनलालगंज, नगराम और निगोहां के साथ ही गोसाईंगंज का कुछ इलाका धर्मांतरण का गढ़ बना हुआ है। मलखान के अलावा गिरोह के जुड़े तमाम अन्य लोगों ने गरीब और दलित वर्ग के एक हजार से अधिक ग्रामीणों का आर्थिक मदद देने, राशन और गठिया, सांस, कैंसर, किडनी समेत अन्य गंभीर बीमारियां दूर करने का झांसा देकर धर्मांतरण करा डाला। करीब पांच सौ ग्रामीणों को तो मलखान ने ही बक्तौरीखेड़ा में ईसाई बनाया था। अब यहां पांच बड़े चर्च और कुछ छोटे हैं। 80 और 90 के दशक में सिर्फ एक चर्च मोहनलालगंज में था। ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बे में घरों के अंदर और खेत-खलिहानों में 100 से अधिक प्रार्थना सभा स्थल बन चुके हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक प्रार्थना सभा स्थल पर प्रत्येक रविवार को लोग जुटते हैं। महीने में दो बार बड़े स्तर पर चंगाई सभा होती है। इसमें प्रोजेक्टर पर यीशु से संबंधित फिल्म दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। मोहनलालगंज स्थित एक अस्पताल में लोगों का निशुल्क इलाज कराया जाता। इससे एससी वर्ग को भरोसा हो जाता है और वे ईसाई बन जाते हैं। बीते दो दशक में पांच सौ से अधिक एससी वर्ग के हिंदू ईसाई बन गए हैं।

हिंदू लड़कों को कलावा बांधना, टीका लगाना प्रतिबंधित

मोहनलालगंज कस्बे और क्षेत्र में कई शिक्षण संस्थान भी ईसाई समाज के हैं। यहां पढ़ने के लिए आने वाले हिंदू लड़कों को कलावा बांधना, टीका लगाना प्रतिबंधित है। कई बार इसको लेकर भी हंगामा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इन संस्थानों में ईसाइयों को ही नौकरी भी मिलती है। कई लोग तो दक्षिण भारत से जुड़े हैं जो यहां काम के लिए आते हैं फिर धर्मांतरण में उन्हें लगा दिया जाता है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में धर्मांतरण का खेल, चंगाई सभा में 50 से अधिक हिन्दुओं को किया कन्वर्ट

ग्राम समाज की जमीन पर बना प्रार्थना सभा स्थल

निगोहां में हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले पादरी मलखान ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर प्रार्थना सभा स्थल बना रखा था। पुलिस की प्राथमिक जांच में इसका खुलासा हुआ है। एसीपी रजनीश वर्मा ने मोहनलालगंज तहसील प्रशासन को पत्र लिखकर इसका ब्योरा मांगा है। जल्द ही प्रार्थना सभा स्थल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पुलिस की तफ्तीश में मलखान के मोबाइल में व्हाट्सऐप पर चंगाई सभा ग्रुप मिला है। उसमें 132 लोग जुड़े हैं। ये लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं। मलखान उन्हें मैसेज भेजता था। पुलिस अब इन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। उधर, सोमवार को पुलिस टीम गांव में पहुंची। कई घरों में तलाशी ली तो जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर रखा था, वे अब घरों में देवी-देवताओं की मूर्तियां रख रहे हैं।

मूर्ति पूजन बंद किया पर लाभ सभी लोग ले रहे

एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि ईसाई बनने के बाद लोगों ने मूर्ति पूजन बंद किया पर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। खुद जेल गया गिरोह का सरगना एससी है। उसका नाम मलखान है पर प्रार्थना सभा में जाता तो वहां मैथ्यू कहा जाता था। पड़ताल की जा रही है कि कहीं दो तरह के आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज तो नहीं बनवा रखे हैं।

ये भी पढ़ें:हिंदू के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, फिर शादी

इन इलाकों से निकलती है धार्मिक टोली

ग्रामीणों के मुताबिक भोलाखेड़ा, फुलवरिया, बक्तौरी खेड़ा में बड़ी संख्या में धर्मांतरण के बाद ईसाई बने लोग रविवार को प्रार्थना सभा के बाद टोलियों में निकलते हैं। धार्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं। लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसको लेकर कई बार अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने हंगामा भी किया था।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में 28 हजार अपात्र ले रहे किसान सम्मान निधि के रुपए, होगी रिकवरी

मजदूरी करने वाला बना पादरी, बदला रहन-सहन

ग्रामीणों ने बताया कि मलखान पहले एक साधारण मजदूर था। धर्मांतरण के बाद उसके रहन-सहन और बोलचाल में बड़ा बदलाव देखा गया। उसका पहनावा और बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल गया था। बताया जाता है कि वह लोगों को आकर्षित करने के लिए सभा के दौरान संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करता था और हिन्दू देवी-देवताओं को नकारते हुए ‘ईसा मसीह’ को ही सर्वश्रेष्ठ बताता था।

विदेशी समेत अन्य फंडिंग की जांच कर रही पुलिस

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मलखान के दो बैंक खातों की जानकारी हुई है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा केनरा बैंक का है। दोनों खातों की डिटेल बैंक को देकर ट्रांजेक्शन का ब्योरा मांगा गया है। कहां से मलखान और गिरोह को फंडिंग मिलती थी? इसके अलावा अन्य बिदुओं की जांच की जा रही है।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |