5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, मम्मी के लिए रो रहा 2 साल का बेटा, मारा-मारा फिर रहा पति भी
उत्तर प्रदेश में 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। दो साल का मासूम का अपनी मम्मी के लिए रो रहा है। मासूम अपने पिता से सवाल कर रहा है कि मम्मी कहां गई।
UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिल में थाना क्षेत्र के एक गांव में मायके आई 40 साल की महिला अपने 27 साल के प्रेमी के साथ फरार हो गई। वह पांच बच्चों की मां है। मायके में महिला अपने दो साल के मासूम को छोड़कर चली गई हैं। दो साल का मासूम का अपनी मम्मी के लिए रो रहा है। मासूम अपने पिता से सवाल कर रहा है कि मम्मी कहां गई ? महिला का पति मारा-मारा फिर रहा है। पति ने पुलिस से पत्नी को खोजने के लिए गुहार लगाई। पुलिस भी मामले को लेकर ऐक्शन आ गई। महिला को खोजने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।
बताया जाता है कि महिला देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से अपने ससुराल से मोतीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मायके आई थी। उसने पति को बताया था कि वह परिवार से मिलने जा रही है। पति ने उसे बच्चों के साथ जल्द लौटने को कहा था। पति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मायके पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहीं भाग जाएगी। पत्नी के लापता होने के बाद पति ने मोतीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोतीगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पिता से बार-बार सवाल कर रहा मासूम बच्चा
बताया जाता है कि महिला के बड़े बेटे की उम्र 17 साल, बेटी की उम्र 14 साल, तीसरे बेटे की उम्र आठ साल, चौथी बेटी की चार साल और पांचवें नंबर की बेटे की उम्र दो साल है। वह सबसे छोटे बेटे को लेकर मायके आई हुई थी। दो साल का मासूम बच्चा अपने पिता से बार-बार सवाल कर रहा है कि उसकी मम्मी कहां गई। सचाल पूछने के बाद बच्चा जोर-जोर रोने लग रहा है।
बरामदगी को लेकर के कई पुलिस टीमों को लगाया गया
मोतीगंज थानाध्यक्ष व प्रशिक्षु आईपीएस प्रदीप कुमार ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। महिला के बरामदगी को लेकर के कई पुलिस टीमों को लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें