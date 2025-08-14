अवैध असलहों के खरीद-फरोख्त में मस्जिद के इमाम समेत 5 गिरफ्तार, यूपी पुलिस का ऐक्शन

रेलवे स्टेशन के पीछे मजार के बगल में बने पुराने पार्क के फव्वारे के पास असलहों की खरीद-फरोख्त की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके छापा मारा। मंगलवार देर रात मारे गये छापे में पांच आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में कोतवाली के रामगंज निवासी डेविड सोनी, मड़ैया शिवनारायण के सूरज उर्फ रुद्रा, मलियन टोला के अरविंद, सैफई कुम्हावर के एकलव्य शर्मा उर्फ माही व मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे में वीरपुर बरियार के रहने वाले अकबर अली हैं। तलाशी में चार आरोपियों से दो तमंचे एक मोबाइल और तीन हजार रुपये नकद मिले। जबकि अकबर अली से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया पूछताछ में चारों ने कबूल किया कि दो अगस्त को अकबर अली ने उनसे पिस्टल खरीदने के लिए 61 हजार रुपये दिए थे, लेकिन पिस्टल न मिलने पर उसे तमंचा दे दिया। सैफई कुम्हावर की मस्जिद के इमाम अकबर अली ने बताया कि उसकी गांव में दुश्मनी है और ससुराल वालों से भी मुकदमा चल रहा है, इसी बजह से वह अपनी सुरक्षा के लिए असलहा लेना चाहता था।