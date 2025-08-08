48 year old man raped 5 year old girl court gave its verdict in 57 days accused got life imprisonment पांच की बच्ची से 48 साल व्यक्ति ने किया रेप, कोर्ट ने 57 दिन में दिया फैसला, दोषी को उम्रकैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
48 year old man raped 5 year old girl court gave its verdict in 57 days accused got life imprisonment

पांच की बच्ची से 48 साल व्यक्ति ने किया रेप, कोर्ट ने 57 दिन में दिया फैसला, दोषी को उम्रकैद

शाहजहांपुर में कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से रेप के मामले में 57 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज सिद्धू ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Dinesh Rathour शाहजहांपुरFri, 8 Aug 2025 11:45 PM
पांच की बच्ची से 48 साल व्यक्ति ने किया रेप, कोर्ट ने 57 दिन में दिया फैसला, दोषी को उम्रकैद

यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से रेप के मामले में 57 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज सिद्धू ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कटरा क्षेत्र के बढ़नी गांव की महिला ने 11 मार्च को तहरीर दी थी। महिला की पांच वर्षीय बेटी गली में खेल रही थी। उसी दौरान गांव का 48 वर्षीय पुष्पपाल उसे बहला-फुसलाकर पड़ोस की बगिया में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ मासूम ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की।

विवेचना पूरी कर पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने 57 दिन ने दोषी पुष्पपाल को उम्रकैद की सजा सुना दी। अदालत ने माना कि दोषी ने पांच वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसके साथ गंभीर अपराध किया है। ऐसे मामलों में बच्चों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है और उनका जीवन दुष्प्रभावित होता है। अदालत ने इसे समाज के लिए गंभीर खतरा माना। दोषी के खिलाफ मजबूत पैरवी करने में विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह और थाना कटरा के पैरोकार हेड कांस्टेबल महेश कुमार ने खास भूमिका निभाई।

मिसाल: महज 57 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला

आमतौर पर दुष्कर्म जैसे मामलों में फैसला आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या 43, मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट ने आरोप तय होने के केवल 57 दिन में पांच वर्षीय अबोध से रेप के मामले में सजा सुना दी। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल न्याय मिला। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह और थाना कटरा के पैरोकार हेड कांस्टेबल महेश कुमार की मेहनत से यह संभव हो सका। तेजी से हुई सुनवाई ने यह संदेश दिया कि यदि पुलिस और अभियोजन समय पर कार्यवाही करें तो पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सकता है।

पीड़ित पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने त्वरित न्याय किया है। उन्होंने कहा कि दोषी पुष्पपाल उर्फ हीरो को उम्रकैद और एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा देकर अदालत ने उदाहरण पेश किया है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि इससे समाज को संदेश मिलेगा कि बच्चों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अदालत ने दोषी को धारा 65(2), 137(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यहां आजीवन कारावास का मतलब दोषी के शेष जीवनकाल तक कैद रहना है। साथ ही उसे एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करना होगा। यह सजा बाल यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों पर सख्त संदेश देती है।

कोर्ट ने कहा, अबोध के साथ रेप अत्यंत गंभीर अपराध

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि पांच वर्षीय अबोध बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप जैसा अत्यंत गंभीर अपराध किया गया है। बच्चों के प्रति समाज में हो रहे लैंगिक उत्पीड़न से उनके शारीरिक और दिमाग पर आघात पहुंचता है। उसे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दोषी द्वारा किए गए कृत्य से पीड़िता का जीवन बेहद प्रभावित हुआ है। ऐसे मामले में दोषी पुष्पपाल उर्फ हीरो को मरने तक जेल की सजा मिलेगी। इसके अलावा एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी जरूरी है।

Shahjahnpur News Up Latest News UP Police अन्य..
