यूपी में शिक्षकों के 46944 पद खाली, सरकार अभी भर्ती करेगी या नहीं ? आया जवाब

Feb 17, 2026 11:42 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के 46944 पद रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी की फिलहाल भर्ती के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है। संदीप सिंह ने ये जानकारी सपा के अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में लिखित रूप से विधानसभा में दी। दरअसल, सपा के चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान ने प्रश्न प्रहर में जानना चाहा था कि क्या सरकार एक अप्रैल 2022 से 8 जनवरी तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। साथ ही वर्तमान में शिक्षकों के मंजूर पदों में से कितने पद खाली हैं। इस पर संदीप सिंह ने लिखित रूप से यह जानकारी दी।

चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान ने पूछा था कि प्रदेश में एक अप्रैल 2022 से आठ जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यथियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया कि इस अवधि में 5856 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के 46944 पद रिक्त हैं।

अनिल प्रधान ने दूसरे प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। इसके जवाब में लिखा गया है-जी नहीं। दूसरे प्रश्न के साथ ही यह भी पूछा गया था कि यदि शिक्षक भर्ती करने पर विचार नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? इसके जवाब में लिखा गया है- पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

बिना लिखी हुई बात पढ़ूंगा तो मुसीबत हो जाएगी

शिक्षक भर्ती पर मंत्री संदीप सिंह के इस जवाब के अलावा भी मंगलवार को विधानसभा में बहुत कुछ दिलचस्प हुआ। मसलन, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वह बिना लिखा हुआ पढ़ेंगे तो सपा सदस्यों के लिए मुसीबत हो जाएगी। इस पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल, सपा के अतुल प्रधान ने जानना चाहा था कि क्या सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे जनता के माध्यम से कराएगी। इस पर ओम प्रकाश राजभर लिखा हुआ जवाब पढ़ने लगे, उन्होंने कहा कि इस संबंध में दो बार केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है।

डबल इंजन सरकार को इस संबंध में दो बार वह खुद दिल्ली जाकर मंत्री से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से अधिनियम में संशोधन कर इस संबंध में फैसला लिया जाना है। इस पर सपा सदस्यों ने चुटकी लेते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार होते हुए भी संशोधन नहीं हो रहा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डबल इंजन सरकार है तभी दो बार जाकर इस संबंध में दिल्ली में कहा गया है अगर सिंगल इंजन होता तो संभव ही नहीं था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

Basic Education Department UP Up Primary Teacher Latest News In Hindi Up News अन्य..
