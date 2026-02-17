यूपी में शिक्षकों के 46944 पद खाली, सरकार अभी भर्ती करेगी या नहीं ? आया जवाब

सपा विधायक अनिल प्रधान ने प्रश्न प्रहर में जानना चाहा था कि क्या सरकार एक अप्रैल 2022 से 8 जनवरी तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। वर्तमान में शिक्षकों के मंजूर पदों में से कितने पद खाली हैं। इस पर संदीप सिंह ने लिखित रूप से यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के 46944 पद रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी की फिलहाल भर्ती के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है। संदीप सिंह ने ये जानकारी सपा के अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में लिखित रूप से विधानसभा में दी। दरअसल, सपा के चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान ने प्रश्न प्रहर में जानना चाहा था कि क्या सरकार एक अप्रैल 2022 से 8 जनवरी तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। साथ ही वर्तमान में शिक्षकों के मंजूर पदों में से कितने पद खाली हैं। इस पर संदीप सिंह ने लिखित रूप से यह जानकारी दी।

चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान ने पूछा था कि प्रदेश में एक अप्रैल 2022 से आठ जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यथियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया कि इस अवधि में 5856 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के 46944 पद रिक्त हैं।

अनिल प्रधान ने दूसरे प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। इसके जवाब में लिखा गया है-जी नहीं। दूसरे प्रश्न के साथ ही यह भी पूछा गया था कि यदि शिक्षक भर्ती करने पर विचार नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? इसके जवाब में लिखा गया है- पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

बिना लिखी हुई बात पढ़ूंगा तो मुसीबत हो जाएगी शिक्षक भर्ती पर मंत्री संदीप सिंह के इस जवाब के अलावा भी मंगलवार को विधानसभा में बहुत कुछ दिलचस्प हुआ। मसलन, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वह बिना लिखा हुआ पढ़ेंगे तो सपा सदस्यों के लिए मुसीबत हो जाएगी। इस पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल, सपा के अतुल प्रधान ने जानना चाहा था कि क्या सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे जनता के माध्यम से कराएगी। इस पर ओम प्रकाश राजभर लिखा हुआ जवाब पढ़ने लगे, उन्होंने कहा कि इस संबंध में दो बार केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है।