यात्रीगण कृपया ध्यान दें! एक दिसंबर से बरेली-दिल्ली समेत 46 ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट
कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बरेली होकर गुजरने वाली 46 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा, जबकि 20 ट्रेनों के फेरे घटा दिए गए हैं।
ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कोहरे के चलते इस साल भी रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 46 ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद रेल मंडल से जारी आदेश के मुताबिक बरेली होकर गुजरने वाली 46 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें अगले तीन महीने के लिए बंद हो जाएंगी। वहीं, कई ट्रेनों के फेरे घटा दिए जाएंगे।
रेल अधिकारियों का कहना है कि रेलवे ने दृश्यता घटने और सुरक्षा कारणों से 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई प्रमुख एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद किया है। 20 ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है। बरेली से चलने वाली 6 पैसेंजर, मेमू ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। घने कोहरा में सिग्नल दृष्टयता कम होने से ट्रेनों का सुरक्षित प्रभावित होता है। ठंड में रेल पटरी चटकने और टूटने की घटनाएं अधिक होती हैं। जिसके चलते हर साल कोहरा में काफी ट्रेनों का संचालन तीन महीने के लिए बंद किया जाता है या फिर फेरे कम कर दिए जाते हैं।
अगले तीन महीने नहीं चलेंगी ये ट्रेनें
14324 न्यू दिल्ली-बरेली इंटरसिटी
14014 आनंद विहार टर्मिनल-सहारनपुर एक्सप्रेस
14235 वाराणसी-बरेली एक्सप्रेस
15012 चंदौसी-लखनऊ एक्सप्रेस
14311 अलवर-बरेली पैसेंजर
ये सवारी गाड़ियां भी रद्द
64175-64176 रोज़ा-बरेली-रोज़ा
64177-64178 बरेली-मुरादाबाद-बरेली
64553-64554 मुरादाबाद-गाजियाबाद-मुरादाबाद
54075-54076 बरेली-दिल्ली-बरेली पैसेंजर
54327- 54328 सीतापुर-शाहजहांपुर-सीतापुर
54329- 54330 बालामऊ-शाहजहांपुर-बालामऊ
54331- 54332 लखनऊ चारबाग-बालामऊ-लखनऊ चारबाग
54337-54338 लखनऊ-शाहजहांपुर-लखनऊ
इन ट्रनों के फेरों में की कटौती
12207 काठगोदाम-जम्मूतवी (साप्ताहिक मंगलवार)
निरस्त तारीख: 9, 13, 20, 27 दिसंबर; 3, 10, 17, 24 जनवरी; 7, 14, 21, 28 फरवरी।
12208 जम्मूतवी-काठगोदाम (साप्ताहिक रविवार)
निरस्त तारीख: 7, 14, 21, 28 दिसंबर; 4, 11, 18, 25 जनवरी; 1, 8, 15, 22 फरवरी
12209 कानपुर-काठगोदाम (मंगलवार)
निरस्त तारीख: 9, 16, 23, 30 दिसंबर; 6, 13, 20, 27 जनवरी; 3, 10, 17, 24 फरवरी।
12210 काठगोदाम-कानपुर (सोमवार)
निरस्त तारीख: 15, 22, 29 दिसंबर; 5, 12, 19, 26 जनवरी; 2, 9, 16, 23 फरवरी।
रोडवेज बसों पर बढ़ेगा बोझ
1 दिसंबर से जब काफी ट्रेनें दिल्ली, लखनऊ, पीलीभीत, बदायूं रूट पर बंद होंगी तो रोडवेज बसों पर यात्रियों का बोझ बढ़ेगा। इसलिए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो के एआरएम से रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाने को कहा है। जिससे यात्रियों को बसों का इंतजार न करना पड़े। अतिरिक्त बसें इन मार्गों पर लगा दी जाएं। हालांकि ठंड में वैसे भी यात्रियों की कमी देखी जाती है। 25-30 फीसदी यात्री कम हो जाते हैं।