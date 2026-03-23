श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या धाम के लिए भेजा गया 450 प्रसाद,राम नवमी पर रामलला को होगा अर्पण

उत्तर प्रदेश में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या धाम के लिए 450 प्रसाद भेजा गया। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से भगवान का भोग लगाया जाएगा।

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान से रामनवमी पर भगवान श्रीराम को अर्पण करने के लिए प्रसाद सोमवार सुबह अयोध्‍या भेजा गया। भेंट की वस्तुओं को सुबह एक सजे-धजे वाहन में विधिपूर्वक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भक्ति गीत और मंत्रोच्चार के साथ एक जुलूस भी निकाला गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि 11 मन (440 किलोग्राम) धनिया की पंजीरी, सवा मन (50 किलोग्राम) लड्डू तथा वस्त्र, फल आदि साम्रगी एक सजे-धजे वाहन में अयोध्या भेजी गई और इस दौरान भजन-कीर्तन में संस्थान के सदस्यों एवं भक्तजन ने भाग लिया। सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से भगवान का भोग लगाया जाएगा। रामनवमी का पर्व 26 मार्च को मनाया जाएगा।

अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी आपको बता दें कि रामनवमी मेला के चौथे दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। यहां पहुंच रहे श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन- पूजन के साथ रामकथा प्रवचनों के अलावा विभिन्न स्थानों पर चल रहे यज्ञ-अनुष्ठानो में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच वैष्णव मंदिरों में श्रीराम जन्म का उल्लास बधाई गीतों व विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से छलक रहा है। इसी कड़ी में राम मंदिर में बंगलुरु की दिव्याशरी वाटि जी नृत्योदय अकादमी (भरत नाट्यम) से आई 39 मातृशक्तियों ने शनिवार को सायंकाल श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर की यज्ञशाला में नृत्य स्तुति कर आराध्य को अपनी कला समर्पित की।

कनक भवन व जानकी महल सहित अन्य मंदिरों में भी बधाई गान ट्रस्ट के आयोजन सहयोगी शैलेन्द्र शुक्ल ने बताया कि दो घंटे की नृत्य स्तुति के उपरान्त सभी ने भगवान का दर्शन पूजन किया। वहीं देर रात कलाकारों ने श्रीराम जन्मभूमि के निकट श्रृंगेरी मठ में देर रात तक अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावविभोर किया। उधर, कालेराम मंदिर स्वर्गद्वार में चल रहे नव सांवत्सरिक महोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र के शास्त्रीय संगीतज्ञों के अलावा अयोध्या की मंदिर परम्परा के गायक कलाकारों ने भी जुगलबंदी से समां बांध दिया। वहीं कनक भवन व जानकी महल सहित अन्य मंदिरों में भी बधाई गान का सिलसिला चल रहा है।