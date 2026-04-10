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यूपी के इस जिले में 2 लेन रेल ओवरब्रिज के लिए 45 करोड़ मंजूर, इन्हें आने-जाने में मिलेगी काफी सहूलियत

Apr 10, 2026 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के गोंडा जिले में 2 लेन रेल ओवरब्रिज के लिए 45 करोड़ मंजूर हो गया है। इस आरओबी के निर्माण से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या जिले के लोगों को आने-जाने में काफी सहूलियत मिलेगी।

यूपी के इस जिले में 2 लेन रेल ओवरब्रिज के लिए 45 करोड़ मंजूर, इन्हें आने-जाने में मिलेगी काफी सहूलियत

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील मुख्यालय पर दो लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे ने मंजूरी दे ही है। मनकापुर-उतरौला रोड पर स्थित क्रासिंग संख्या 245 पर ओवरब्रिज का निर्माण 45.20 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यह मंजूरी विदेश राज्यमंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के प्रयासों से मिली है। इस आरओबी के निर्माण से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या जिले के लोगों को आने-जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित गुप्ता ने बताया सड़क सुरक्षा कार्य के मद्देनजर इस आरओबी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

मनकापुर कस्बे के पटेलनगर मोहल्ले में उतरौला-नवाबगंज मार्ग पर समपार संख्या 245 स्थित है। इस क्रासिंग से होकर मनकापुर तहसील क्षेत्र की बड़ी आबादी को जिला मुख्यालय आना पड़ता है। साथ ही जिला मुख्यालय से दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान नेशनल हाईवे होकर बस्ती जाने वाहन भी गुजरते हैं। बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील क्षेत्र के लोग अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक आते-जाते हैं। बताया जा रहा है कि क्रासिंग से होकर रोजाना डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में आए-दिन क्रासिंग बंद होने पर दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है। यही नहीं सीएचसी या जिला मुख्यालय जा रही एंबुलेंस फंसने से मरीजों की जान पर बन आती है।

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आरओबी करीब एक हजार मीटर लंबा होगा

लोगों की समस्या को देखते हुए कुछ माह पूर्व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पत्र भी सौंपा था। पत्र में मनकापुर में रेल ओवरब्रिज के साथ कई मांगों को शीघ्र पूरा करने का उन्होंने अनुरोध किया था। अब रेलवे ने सड़क सुरक्षा कार्य के तहत मनकापुर में दो लेन ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित गुप्ता के मुताबिक समपार संख्या 245 पर 45.20 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि यह आरओबी करीब एक हजार मीटर लंबा होगा।

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विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मनकापुर में रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग अरसे से क्षेत्रीय जनता की ओर से की जा रही थी। इसके लगातार प्रयास किया जा रहा था। रेलवे ने मकसनवा के बाद यहां भी दो लेन ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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