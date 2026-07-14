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यूपी: 44 सील इमारतें होंगी जमींदोज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही रोने लगीं महिलाएं; मायूस व्यापारी

By Ajay Singh
संवाददाता, मेरठ
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मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 सील भवन जमींदोज किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से एलआईजी और ईडब्ल्यूएस मकानों को भी राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में सुनते ही महिलाएं रोने लगीं। उधर, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में मायूसी छा गई है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बरकरार है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के मकानों को भी कोई राहत नहीं दी। सील किए गए 44 भवनों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर उन्हें मूल स्वरूप में लाने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में सुनते ही महिलाएं बिलख पड़ीं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे रोने लगीं। उधर, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में मायूसी छा गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भवन स्वामी अगले 15 दिनों के भीतर स्वयं इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करें। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में वैध नहीं माना जा सकता और न ही इन्हें नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। परिषद द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास को भी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की कोर्ट ने परिषद को बाकी सभी आवासीय भवनों में अवैध निर्माण की पहचान करके उन्हें भी ध्वस्त कराने को कहा है। कोर्ट ने स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का नोटिस देने और इसके बाद परिषद को अवैध निर्माण ध्वस्त करके उसका खर्चा वसूल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अवैध निर्माण है तो हटेंगे। सेटबैक पर किए गए अवैध निर्मार्णों को हटाकर सेटबैक खाली करने होंगे।

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​बाजार में पसरा मातम

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में भारी मायूसी का माहौल है। रोजी-रोटी छिनने के डर से व्यापारियों और भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया है। फैसले की जानकारी मिलते ही कई व्यापारी और महिलाएं भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मीडिया के सामने वे रोने-बिलखने लगी। कई महिलाओं ने मीडिया से बातचीत में अपने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनका बड़ा नुकसान होगा और जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस संकट से उन्हें राहत दिलाने की अपील की।

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​प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें

अब सभी की निगाहें स्थानीय प्रशासन, आवास विकास पर टिकी हैं कि 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के लिए यह निर्णय किसी बड़े संकट से कम नहीं है, क्योंकि उनके वर्षों पुराने प्रतिष्ठान अब जमींदोज होने की कगार पर हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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