यूपी में एक साल में 438 कैदियों की मौत, 19 ने किया सुसाइड; RTI में हुआ खुलासा

यूपी की जेलों में एक साल के अंदर 438 बंदियों-कैदियों की मौत हुई। 19 बंदियों ने सुसाइड किया, जबकि बाकी बीमारी और अन्य कारण से मरे। इस बात का खुलासा आरटीआई के द्वारा हुआ है। रिकार्ड के अनुसार यूपी की जेलों में निर्धारित मानक से अधिक महिला और पुरुष बंदी फिलहाल रखे गए हैं।

UP News: यूपी की जेलों में एक साल के अंदर 438 बंदियों-कैदियों की मौत हुई। 19 बंदियों ने सुसाइड किया, जबकि बाकी बीमारी और अन्य कारण से मृत हुए। आरटीआई में मांगी जानकारी में ये खुलासा हुआ है। रिकार्ड के अनुसार यूपी की जेलों में निर्धारित मानक से अधिक महिला और पुरुष बंदी फिलहाल रखे गए हैं। इसके अलावा प्रदेशभर की जेलों में 432 विदेशी भी कैद हैं, जिनमें से कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

मेरठ के छात्र नेता विनीत चपराना ने यूपी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के अधिकारियों के साथ पत्राचार किया और जनसूचना अधिकार में जानकारी मांगी। पूछा गया कि एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश भर की जेलों में कितने बंदियों की मौत हुई और कितनों ने आत्महत्या की थी। साथ ही प्रदेशभर की जेलों में कैदियों और बंदियों का रिकार्ड मांगा गया था। पूछा गया कि कितने पुरुष और महिला बंदी हैं। साथ ही कितने बच्चों को मां के जेल जाने के कारण जेल में रहना पड़ रहा है। इस दौरान चौकाने वाली बात सामने आई। प्रदेशभर की जेलों में साल 2025 में पूरे साल में 419 बंदियों की अलग अलग कारणों के चलते मौत हुई है। इसके साथ ही 19 बंदियों ने सुसाइड भी किया है। कुछ की मृत्यु बीमारी के कारण हुई, जबकि कुछ मौतें टकराव में हुईं। इन घटनाओं के बाद जेल के अंदर बंदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

यूपी की जेलों में हैं 80 हजार बंदी आरटीआई में दी गई जानकारी में ये भी बताया गया कि यूपी की जेलों में 70,556 पुरुष और 4039 महिलाओं और 3413 अल्प व्यस्क को रखने की व्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर 78008 बंदियों और अल्प व्यस्क को रखा जा सकता है। वहीं रिकार्ड के अनुसार फिलहाल यूपी की जेलों में 80326 दोष सिद्ध और विचाराधीन कैदी-बंदी मौजूद हैं।

432 विदेशी भी प्रदेशभर में कैद प्रदेशभर की जेलों में 371 विचाराधीन विदेशी बंदी और 61 कैदी हैं। मथुरा की जेल में 65 विदेशी बंद हैं, जबकि केंद्रीय कारागारों में 34 विदेशी बंद हैं। लखनऊ में 67 विदेशी, खीरी में 10, कानपुर में 13 और मेरठ में तीन विदेशी बंद हैं। गौतमबुद्धनगर में 30 और वाराणसी में पांच विदेशी बंद हैं। जबकि महाराजगंज में 22 और सिद्धार्थनगर में 20 विदेशी बंद हैं।