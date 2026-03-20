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यूपी के 43 डीएसपी को मिला प्रमोशन का तोहफा, बने अपर पुलिस अधीक्षक, सैलरी भी बढ़ी

Mar 20, 2026 10:37 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी सरकार ने प्रदेश 43 पुलिस उपाधीक्षकों का प्रमोशन का तोहफा दिया है। इन्हें अब अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। प्रमोशन के साथ ही इनकी सैलेरी भी बढ़ा दी गई है।

यूपी के 43 डीएसपी को मिला प्रमोशन का तोहफा, बने अपर पुलिस अधीक्षक, सैलरी भी बढ़ी

UP Police News: यूपी सरकार ने 43 पुलिस उपाधिक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दे दी है। ये अधिकारी अपने पद पर ही प्रोन्नत किए जाएंगे। साथ ही इनकी सैलेरी भी बढ़ा दी गई है। इनमें मुख्य रूप से राजेश कुमार तिवारी, अवनीश चंद्र श्रीवास्तव, हेमंत कृष्ण, धर्मेंद्र कुमार यादव, अमित कुमार श्रीवास्तव, दीपक कुमार सिंह, वैभव पांडेय, स्वतंत्र कुमार सिंह, स्नेहा तिवारी, नवीना शुक्ला, पंकज कुमार श्रीवास्तव, हरिराम यादव, प्रेम प्रकाश यादव, देवेंद्र सिंह, वरुण कुमार सिंह, तनु उपाध्याय, संजय वर्मा, निधि उपाध्याय को प्रमोशन मिला है।

इसी तरह श्रेष्ठा, उदय प्रताप सिंह, अजीत कुमार रजक, गिरीश कुमार सिंह, आलोक प्रसाद, चंद्रकेश सिंह, अभिषेक तिवारी, पीयूष कांत राय, आलोक सिंह, सतीश चंद्र शुक्ल, बृजनारायण सिंह, ज्ञान प्रकाश राय, अभिलाष यादव, अरविंद कुमार वर्मा, रीता कुमारी यादव, मोनिका यादव, राम आशीष यादव, समीक्षा यादव, इरफान नासिर खान, ओजस्वी चावला, वंदना शर्मा, सलोनी अग्रवाल, संतोष कुमार सिंह, अभिषेक प्रताप अजय और अशोक कुमार वर्मा प्रमोशन लिस्ट में शामिल हैं।

एलवी एंटोनी देव कुमार डीजी बने

यूपी सरकार ने अपर पुलिस महानिदेशक एलवी एंटोनी देव कुमार को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत कर दिया है। उन्हें एक मार्च से पदोन्नत किया गया है। उनको पे मैट्रिक्स लेवल 16 के स्तर पर 205400 से 224400 रुपये के वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।

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शाहजहापुर सीओ क्राइम निष्ठा उपाध्याय को भी मिला प्रमोशन

वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर जिले में तैनात सीओ क्राइम निष्ठा उपाध्याय को प्रोन्नति मिल गई है। 16 मार्च को उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत का आदेश जारी किया गया था। जल्द ही उनकी किसी अन्य जिले में नई तैनाती की जाएगी। निष्ठा उपाध्याय वर्ष 2012 बैच में पुलिस सेवा में भर्ती हुई थीं। प्रशिक्षण के दौरान उनकी पहली तैनाती गोरखपुर में हुई थी। इसके बाद वह लखीमपुर, देवरिया, एंटी नारकोटिक्स और चित्रकूट सहित कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। शाहजहांपुर स्थानांतरण के बाद उन्हें सबसे पहले सीओ पुवायां का प्रभार दिया गया था।

मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया और वर्तमान में वह सीओ अपराध के पद पर कार्यरत हैं। देवरिया में सीओ सिटी रहते हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला था। निष्ठा उपाध्याय बलरामपुर जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता डॉ. द्वारिकाधीश उपाध्याय डिप्टी सीएमओ पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनके पति डॉ. सूर्यकांत धर दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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